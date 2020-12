Parmi nous, le phénomène lors de l’enfermement est désormais disponible dans la boutique Microsoft et nous pouvons jouer à nos jeux avec des amis Android et iOS grâce au Cross-Play.

Le jeu Parmi nous, l’application qui a le plus progressé en 2020 avec un score de 16,83 dans l’indice SFIx (Index Smartme Flash)

Il est clair que le monde des jeux vidéo en détention a subi une croissance incroyable et cela a notamment affecté des titres comme celui que nous vous apportons aujourd’hui qui a rebondi. Il a grandi Twitch (0.20) et Discord (0.19), plateformes de streaming de jeux vidéo.

Parmi nous triomphes aux Game Awards

Dans le cadre de Les Game Awards 2020 Il a été annoncé que le meilleur multijoueur de cette année est Among Us et nous avons été honnêtement surpris en parlant d’un jeu qui a été développé par seulement trois personnes et sorti il ​​y a 2 ans.

C’est incroyable car il n’a concouru avec rien de plus et rien de moins que Animal Crossing: New Horizons, Call of Duty: Warzone, Fall Guys: Ultimate Knockout et Valorant.

Nouvelle carte en route

Lors de cet événement, l’arrivée d’une nouvelle carte a également été annoncée qui semble beaucoup plus large que celles déjà disponibles.

La description

Un jeu pour 4 à 10 joueurs en ligne ou en mode local via Wi-Fi dans lequel vous devez préparer votre vaisseau spatial au décollage. Mais attention: un ou plusieurs joueurs choisis au hasard parmi l’équipage sont des imposteurs prêts à tuer les autres!

Comme il a été initialement conçu comme un jeu de socialisation, il est recommandé de jouer avec des amis sur un réseau local ou en ligne en utilisant le chat vocal.

Profitez de ce jeu multiplateforme entre appareils mobiles et PC.

Vous pouvez le télécharger pour 4,99 € en cliquant ici ou si vous avez Xbox Game Pass PC ou Ultimate, vous pouvez le télécharger gratuitement car à partir d’aujourd’hui, il est inclus dans ce service.