Il est indéniable que le succès de Among Us semble imparable. Et c’est que le travail d’Innersloth a été une surprise constante, malgré le fait que son grand potentiel n’a pas été vu au moment de sa première. Néanmoins, étant aujourd’hui l’un des titres les plus appréciés, il n’est pas surprenant que ses créateurs fassent preuve d’une certaine ambition, comme c’est maintenant le cas première de Among Us sur Nintendo Switch.

Ce fut l’une des grandes surprises montrées lors de la Le monde indépendant de Nintendo où, en plus de présenter des histoires tendres et des œuvres incroyables avec des sections techniques surprenantes, certains jeux très attendus ont également été accueillis, comme c’est le cas de Among Us. Et sans aucun doute ses créateurs ont prouvé que le jeu peut fonctionner à merveille sur la console hybride.

La plus grande surprise, en plus de confirmer son arrivée, a été le fait qu’il a été confirmé que sa première aurait lieu le même jour. De cette façon, les joueurs peuvent non seulement profiter du jeu sur leur console, mais ils peuvent le faire désormais pour un prix de 4,29 euros. Bien sûr, c’est la première console à recevoir ce jeu surprenant et recherché par les joueurs.

Parmi nous est déjà disponible sur PC, Nintendo Switch, iOS et Android. C’est l’une des grandes surprises de la génération et un titre qui a réussi à être présent aux Game Awards alors même que des années se sont écoulées depuis sa création. Mais personne ne peut nier qu’il s’agit d’un travail, au moins, incroyable et, bien que cela puisse paraître simple et simple, découvrir l’imposteur n’est pas si facile.