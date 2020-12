Bien qu’il y ait eu de nombreux jeux les plus populaires cette année, tels que Fall Guys ou le récent vainqueur du jeu de l’année The Last of Us 2, Among Us était l’un des plus caractéristiques de tous. Ce jeu disponible pour les appareils mobiles et PC a fait beaucoup de bruit pendant quelques mois malgré le fait qu’il était déjà sorti il ​​y a 2 ans, et c’est pourquoi il apporte maintenant Nouveau contenu pour vos joueurs.

Bien que l’une des choses les plus caractéristiques de Among Us soit sa carte, le développeur InnerSlot a annoncé qu’au début de 2021, d’autres seront disponibles. Les créateurs de Among Us ont officiellement annoncé la nouvelle carte aux Game Awards, où ils ont montré une vidéo montrant l’itinéraire complet de la carte.

La nouvelle carte a été présentée comme dirigeable, car elle est placée dans un navire planant dans le ciel. Dans le les trappes classiques sont conservéesCependant, les tâches ne sont pas toutes les mêmes car elles sont adaptées à ce lieu.

Bien qu’il n’y ait pas de date exacte pour le lancement de la carte Airship De Among Us, les créateurs du jeu ont déclaré qu’il arriverait au début de 2021. De cette façon, nous avons suffisamment de temps pour pratiquer nos stratégies de jeu et tirer le meilleur parti de la nouvelle carte.