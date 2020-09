je suis pratiquement sure les développeurs de Among Us doivent encore se demander ce qui s’est passé et ce qui se passe. Et c’est surprenant, car ils sont passés d’un succès relatif mais d’une faible notoriété, à devenir le jeu du moment sur des plateformes de streaming comme Twitch, où il parvient même à «manger le toast» de Fall Guys, qui jusqu’à Il a été quelques jours le leader incontesté de cette rentrée 2020.

La première chose qui ressort est que Parmi nous n’est pas une nouveauté, c’était en fait un peu plus de deux ans après son lancement, et est disponible sur Steam depuis novembre 2018. Ce n’est pas non plus un jeu qui éblouit techniquement, loin de là. Au contraire, nous parlons d’un jeu assez simple graphiquement parlant, presque même un peu naïf, et avec des mécaniques très simples, quelques minutes suffisent pour apprendre à le contrôler.

Alors, quelle est la clé du succès soudain de Among Us? Eh bien en fait il y en a plusieurs, à mon avis. Si vous ne le savez toujours pas, c’est-à-dire si vous ne l’avez pas joué ou vu quelqu’un le faire, la première chose que vous devez savoir est que on parle d’un titre multijoueur, qui nécessite entre 4 et 10 joueurs par partie. Vous pouvez y jouer avec des amis ou des inconnus, bien que la première option soit beaucoup plus amusante que la seconde, de loin.

Et en quoi cela consiste-t-il? C’est un autre des points de réussite de Among Us, et c’est recycler un classique de nos vies: le meurtrier (aussi appelé le loup, et je parie qu’il a aussi beaucoup d’autres noms), ce jeu dans lequel, parmi un groupe de personnes, l’un est le meurtrier et le reste des participants doit l’identifier avant, un par un, il les tue tous ils. Une approche familière, familière et très simple qui, cependant, donne beaucoup de jeu.

Dans ce cas, bien sûr, les lettres, les notes dans les cahiers et les chuchotements dans les oreilles sont modifiés pour le scénario proposé par Among Us et, élément clé pour que le plaisir soit complet: lconversations vocales à l’aide de Discord, Skype, etc.. Chaque jeu a un hôte, qui configure plusieurs points du jeu: nombre de manipulateurs (c’est le nom donné aux meurtriers), durée du vote, etc.

Ainsi, après avoir partagé le code privé du jeu avec le reste des participants, et quand ils l’ont rejoint (parfois les serveurs de Among Us échouent, il faut donc insister plusieurs fois, un signe de plus que leurs serveurs débordent ), le jeu démarre, Parmi nous attribuera le rôle de manutentionnaires et d’équipage (j’ai oublié de dire que le jeu se déroule dans un vaisseau spatial).

L’équipage devra faire un peu de maintenance, découvrir qui est le tueur et bien sûr rester en vie. Le manipulateur (ou les manipulateurs) pour sa part ils doivent finir progressivement l’équipage, tout en effectuant différents sabotages que l’équipage devra réparer.

Lorsqu’un manipulateur assassine un membre d’équipage, le jeu se poursuit normalement, et ce n’est que lorsqu’un membre d’équipage trouve le corps et le dénonce, qu’une rencontre est convoquée entre toutes les personnes à bord (équipage et manipulateurs) dans lesquelles se trouvent que, avec les observations de chacun, vous devez essayer de découvrir qui est le meurtrier. De toute évidence, le manieur peut mentir pour se faire passer pour un membre d’équipage. À chaque tour de délibération, vous devez voter, et le joueur avec le plus de voix sera expulsé du navire … coupable ou non.

Ainsi, tour après tour, à chaque partie de Parmi nous, le saboteur doit essayer d’en finir avec tout l’équipage, tandis que l’équipage doit rester très attentif à tout signe pouvant indiquer qui est le traître. Une approche, comme je l’ai mentionné au début, si simple qu’en cinq minutes tout le monde peut se familiariser avec elle et commencer à jouer. C’est dans le développement, dans les conversations-délibérations, que toute la magie du jeu se déploie et que, bien sûr, cela dépend directement des personnes avec lesquelles vous jouez et du niveau de confiance que vous avez avec elles.

Hier vendredi, vers onze heures du soir, des amis m’ont suggéré de jouer à quelques parties de Among Us … vers une heure du matin, pour notre bien, nous avons décidé qu’il était temps de fermer, mais ce n’était pas une décision facile, en fait, nous aurions tous continué à jouer pendant quelques heures de plus. Je peux dire comment étaient les jeux, mais ce que je ne suis pas en mesure d’expliquer, ce sont les rires que nous avons partagés pendant ces deux heures. Et c’est le but de Among Us, c’est pourquoi ça marche si bien, à mon avis.

Si vous avez envie d’essayer parmi nous, vous avez plusieurs possibilités. La première chose que vous devez savoir est que est disponible pour Windows, Android et iOS. Dans le cas du système d’exploitation de Microsoft, vous pouvez l’acheter sur Steam pour 3,99 euros ou, pour le prix que vous jugez juste, sur Itch.io, où il vous avez la possibilité de le télécharger gratuitement (évidemment, légalement). Les versions de Among Us pour appareils mobiles sont gratuites et peuvent être téléchargées à partir des magasins officiels Google et Apple.

