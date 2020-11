Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Comme dans tous les jeux qui atteignent une certaine renommée, Among Us ne fait pas exception et nous pouvons de plus en plus rencontrer ces indésirables de toujours, qui ne jouent que pour ruiner l’expérience des autres. Maintenant nous savons que Innersloth veut ajouter la possibilité de signaler les joueurs qui sont toxiques et gâchent l’expérience de jeu.

Cela s’accompagne de quelques modifications des politiques de confidentialité, ainsi que de la suppression des publicités dans la version mobile du jeu. Nous n’avons toujours pas de date exacte pour que cela arrive, mais selon les mots des développeurs eux-mêmes, cela doit arriver au plus vite (DÈS QUE POSSIBLE).

Ici vous pouvez voir la déclaration complète.

Rappelez-vous que la mise à jour concerne la politique de confidentialité et les notes de patch précédentes que nous avons mises en place, ce qui aurait été utile de lier dans le premier tweet hahahahahaha * sweats * https: //t.co/bIisrev9j7 – Innersloth (@InnerslothDevs) 25 novembre 2020

