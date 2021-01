Satoru Iwata, tu nous manques. Nous pouvons dire sans être honnête. que sans toi ce n’est pas la même chose. Ce n’est pas pareil. Et est-ce que l’ancien président de la société japonaise avait un moyen de communiquer les choses, ce qui a réussi à faire de Nintendo quelque chose de vraiment spécial, réussissant à exciter les fans. Il est vrai que ses dernières années à la barre, avant de mourir en 2015 d’une maladie mortelle, ont été plus douloureuses que joies. Et non, personne ne peut dire que si les choses vont mieux pour le grand N maintenant, grâce au succès de Nintendo Switch, c’est parce qu’Iwata n’est pas là; Nous ne devons pas oublier que c’est lui qui a contribué à la création de la Nintendo Switch depuis son introduction sous le nom de “NX”, ou que, des années avant et pendant son mandat, il a commencé ce mouvement inattendu de fusion des départements portables et de bureau de Nintendo en un seul. présage de ce qui allait arriver.

Personnellement, je vais vous dire qu’un l’une des choses qui m’a fait apprécier le plus de ce que je fais dans NextN, c’est précisément la lecture d’Iwata, pour pouvoir traduire leurs déclarations pour les faire toucher les autres. C’était une personne très spéciale pour l’industrie, irremplaçable.

Et oui, je suis de ceux qui suivent de près le livre Ask Iwata: Paroles de sagesse de Satoru Iwata, annoncé à l’été 2020 pour son implantation ouest prévue pour l’actuel 2021. Viz Media a déjà une date de lancement officielle, prévue sur le territoire américain pour le printemps de cette année, plus précisément le 13 avril 2021 en ce qui concerne sur le territoire américain. Le livre peut également être obtenu en Europe dans des magasins tels que Amazon Espagne, pour le moment pour un prix autour de 20 euros (20,89 euros au moment où nous écrivons ces lignes). Le livre présente 176 pages et est présenté dans une couverture rigide, que vous pouvez consulter dans les images suivantes.

Commentez que le livre original a été publié en 2019 par l’éditeur japonais Hobonichi, c’est la première fois qu’il est traduit en anglais. C’est-à-dire, pour l’instant il n’y a pas de plans officiels pour sa traduction en espagnol, bien que l’intention de le traduire en plusieurs langues ait été révélée. Ses pages rassemblent des mots émotionnels de mémoire de certaines des personnes les plus proches de Satoru Iwata dans son travail ou ses relations d’affaires, telles que Shigeru Miyamoto, Shigesato Itoi ou Masahiro Sakurai, ainsi que des fragments importants des entretiens toujours divertissants, instructifs et amusants. Iwata demande, dont vous pouvez retrouver jusqu’au même mois de la mort du président. Dans NextN, nous avons collecté dans le passé plusieurs fragments de ce livre, qui racontaient des histoires aussi intéressantes que leur implication avec Pokémon GO jusqu’à leurs derniers jours dans ce monde.

«’Sur ma carte de visite, je suis président d’entreprise. Dans mon esprit, je suis un développeur de jeux. Mais dans mon cœur, je suis un joueur. – Satoru Iwata. Satoru Iwata était l’ancien président-directeur général mondial de Nintendo, ainsi qu’un programmeur talentueux qui a joué un rôle clé dans la création de nombreux jeux parmi les plus connus au monde. Il a dirigé la production de plates-formes innovantes telles que la Nintendo DS et la Wii, et a jeté les bases du développement du jeu à succès Pokémon GO et Nintendo Switch. Connu pour son esprit analytique et imaginatif, mais encore plus pour son humilité et son approche du leadership centrée sur les personnes, Satoru Iwata était aimé des fans de jeux vidéo et des développeurs du monde entier. Voir également Dans cette compilation inspirante, Satoru Iwata aborde une variété de sujets, tels que la localisation des goulots d’étranglement, comment le succès crée une résistance au changement ou pourquoi les programmeurs ne devraient jamais dire non. Compilé à partir de la série d’entretiens «Iwata Asks», avec des contributeurs clés aux jeux et au matériel, et avec des conversations avec le célèbre créateur de la franchise Mario Shigeru Miyamoto et le créateur de la série EarthBound Shigesato Itoi, Ask Iwata propose fans de jeux vidéo et chefs d’entreprise une vision du leadership, du développement et de la philosophie de l’une des figures les plus appréciées de l’industrie du jeu vidéo. “

