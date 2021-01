Les propriétaires de Samsung Galaxy qui possèdent également un ordinateur macOS ont désormais un moyen pratique de transférer des fichiers entre les deux appareils: Le logiciel open source OpenMTP est désormais compatible avec les téléphones et tablettes Android Samsung.

Il existe plusieurs façons de transférer des fichiers entre un ordinateur et un appareil Android. Par exemple, vous pouvez utiliser le cloud, en partageant également des applications comme AirDroid. Non seulement cela, le câble USB généralement fourni avec le téléphone (pour le moment) est un moyen simple de envoyer des fichiers d’un ordinateur au téléphone et vice versa. Mais comment surmonter l’obstacle de l’absence de MTP natif sur les ordinateurs macOS? OpenMTP est un excellent moyen, surtout maintenant qu’il est compatible avec le Samsung Galaxy.

OpenMTP – Partage de fichiers avec macOS via USB

Apple n’inclut pas le protocole de transfert MTP dans macOS, un protocole que les ordinateurs Windows proposent en standard. Avec MTP, les appareils Android vous permettent de transférer des fichiers via USB sans mettre en danger le stockage car le système se monte en tant que lecteur multimédia, pas en tant que stockage de masse. Il offre un avantage de sécurité en échange d’être moins compatible; une bosse que Google résout avec Android File Transfer pour macOS, un logiciel qui ne fonctionne pas toujours correctement.

Nous avons déjà parlé d’OpenMTP, un logiciel d’échange open source qui offre un excellente alternative au transfert de fichiers Android de Google. Bien sûr, jusqu’à présent, cela ne fonctionnait pas correctement avec les mobiles et tablettes Samsung, un problème que le développeur a déjà résolu. Pour cette raison, nous recommandons OpenMTP à tous ceux qui souhaitent transférer des fichiers entre leur macOS et leur Android.

OpenMTP permet le transfert par câble en utilisant le protocole de transfert multimédia offrant une navigateur de fichiers double pratique: d’un côté se trouvent les dossiers du téléphone; de l’autre côté ceux de l’ordinateur. De cette manière, les données peuvent être échangées avec seulement faire glisser des fichiers entre des dossiers. Le transfert se fait en profitant de la vitesse de la connexion USB (le temps d’envoi dépendra de la taille des fichiers et des certifications USB du mobile et de l’ordinateur).

Le logiciel fonctionne correctement et sans erreur, du moins selon notre expérience (Android File Transfer et SmartSwitch doivent être désinstallés au préalable). Il est basé sur du code Open Source qui peut être trouvé sur le GitHub du projet. De son côté, OpenMTP pour macOS est disponible sur sa page de téléchargement: une fois installé, il suffit de connecter l’android à l’ordinateur à l’aide du câble USB et d’accepter l’échange de fichiers.

Via | Reddit

Partager OpenMTP est désormais compatible avec les mobiles Samsung: partagez des fichiers entre macOS et Galaxy