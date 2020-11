2020 est une année de tendances dans les jeux vidéo: nous avons eu beaucoup d’humour, d’expériences sociales et de propositions absurdes. Mais si vous pensiez que tout était vu, c’est que vous ne connaissez toujours pas Party Animals, ce qui promet de clôturer la saison en beauté. C’était sa première démo.

Le “Autumn Games Festival” de Steam nous a laissé d’innombrables diffusions, interviews et démos de jeux prometteurs que nous ne connaissions pas ou que nous avions oubliés; mais s’il y en a un qui a réussi à transcender, c’est sans aucun doute les Party Animals. Pour l’instant, nous nous contentons d’un Version d’essai Aussi complet que amusant: à défaut de savoir comment le jeu complet fonctionnera sur Twitch et les réseaux, il a tout ce dont vous avez besoin pour devenir un jeu aussi populaire que Fall Guys ou Among Us: absurdité physique, des façons imprévisibles de jouer et de coopérer, et plus encore. Et si cela ne réussit pas, alors au moins nous trouvons cela intéressant. Mais quel est exactement ce jeu?

Si vous connaissez Gang Beasts, vous avez fait la moitié du chemin: un bagarreur basé sur la physique mettant en vedette certains des combattants les plus absurdes. Dans ce cas, au lieu de marionnettes on parle de petits animaux plus expressif … mais avec la même mauvaise humeur: que ce soit avec des poings, des coups de pied volants, ou avec des arbalètes, des plongeurs, des pistolets à congélation ou des pistolets assommer l’adversaire pour le faire sortir de la carte en FFA, ou l’empêcher de marquer en mode objectif où nous frappons des bonbons à la gelée à notre but. La chose intéressante à propos de tout cela est qu’il existe d’innombrables tactiques possibles, toutes plus tordues les unes que les autres, pour s’en tirer. Attrapez quelqu’un entre deux ou trois personnes pour qu’il ne puisse pas bouger? Compte là dessus.

La clé ici est que nous ne parlons pas seulement de quelque chose d’absurde et d’amusant, mais que c’est aussi plus raffiné au niveau jouable. Il y a mécanique pour rouler, pour escalader des surfaces, il faut se tenir devant le manche d’une arme pour la tenir; les personnages figés réagissent différemment de ceux qui sont électrocutés. En termes d’interface et de configuration de jeu, il indique également des moyens, et a fondamentalement tous les ingrédients pour devenir la nouvelle barre à surmonter pour les jeux de son petit genre. La première démo était plutôt une version bêta, mais à partir de leur serveur Discord, les développeurs confirment qu’il y aura d’autres tests avant sa lancement, prévue pour “fin 2020”.

Ce que vous devriez savoir

Un bagarreur basé sur la physique, dans le style des Gang Beasts mais avec une mécanique plus profonde

Les armes sont un succès, elles sont manipulées différemment et leurs effets changent également

L’humour gouverne tous les combats – le chaos de la physique rencontre la stratégie du joueur

Les cartes sont assez dynamiques et génèrent différentes situations gravitationnelles, pièges et effets

Il y aura une autre démo avant sa sortie, pas de date pour le moment



