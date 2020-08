La promesse faite il y a des mois par le ministère du Développement économique devient réalité avec la nouvelle infrastructure publique pour Wifi gratuit. En l’absence d’une ligne Internet traditionnelle avec votre propre opérateur, il est possible d’utiliser le nouveau réseau gratuit qui ne limite pas la consultation et l’accès aux différentes applications et services disponibles sur le web.

Également utile en cas d’indisponibilité du réseau, ce système est bien adapté pour offrir un service de connectivité dans les espaces publics tels que les places et les hôpitaux, où le nombre de hotspots augmente de jour en jour. Voici les dernières mises à jour.

WiFi gratuit pour avoir Internet illimité n’importe où depuis votre téléphone

l’Internet il est devenu indispensable. Jamais comme à l’époque de Covid nous n’avons apprécié le potentiel de la ligne numérique. Une passerelle vers le travail intelligent, le divertissement et la messagerie instantanée qui a protégé le manque total de relations sociales. Pour répondre à la nécessité de s’adapter aux normes de l’UE, le MISE a préparé la nouvelle infrastructure opérationnelle qui compte désormais 3 158 municipalités enregistrées où 4 469 points d’accès et une base d’utilisateurs égale à 357 725 personnes prospèrent.

Nous ne sommes qu’à mi-chemin de la finalisation d’un réseau Internet illimité pour l’utilisation et la consommation de toute personne capable de télécharger la nouvelle application gratuite depuis l’App Store et le Play Store. Après l’enregistrement, il vous suffit de vous connecter pour surfer à une vitesse maximale de 30 Mbps accessible depuis les smartphones et les tablettes.

Il n’y a pas de limites à l’utilisation de cette nouvelle solution avec de nombreuses communes qui ont déjà eu le privilège de participer à des appels d’offres et d’autres en attente d’Infratel S.P.A. en charge des travaux d’aménagement.