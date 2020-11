Emportez chez vous un Samsung Galaxy S entier pour moins que prévu.

Avec cette offre d’Amazon, vous pouvez emporter chez vous le Samsung Galaxy S10 Lite pour seulement 399 euros. Le smartphone coréen arrive avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Vous avez la possibilité de prendre tout un Samsung Galaxy S, arrive avec un joli design, un des puissants processeurs Qualcomm Oui 3 caméras arrière. Ce sont toutes ses caractéristiques.

Le mobile Samsung intègre un écran Super AMOLED de 6,7 pouces et une résolution Full HD +. Sous son châssis se trouve le Qualcomm Snapdragon 855, un processeur puissant qui vous permettra de tirer le meilleur parti des applications exigeantes. Ce Samsung Galaxy S10 Lite a également 3 caméras arrière et une batterie de 4 500 mAh.

Qualcomm Snapdragon 855, 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne, Écran Super AMOLED Full HD 6,7 ″ +, 3 caméras arrière, Batterie de 4500 mAh avec charge rapide de 45 W, USB-C, NFC et radio FM