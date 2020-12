Si 2020 a été l’année de la pandémie, 2021 vise de plus en plus à être le début de la reprise, et des plans comme celui des organisateurs d’événements PAX, encore aujourd’hui entourés d’inconnus, vont clairement dans cette direction. Je le répète, il y a beaucoup d’inconnues et, aujourd’hui, cela devrait être interprété davantage comme une déclaration d’intention que comme une réalité qui va se produire à coup sûr.

Et, comme on peut le lire sur leur compte Twitter, les organisateurs ont déjà publié un aperçu de leurs plans pour 2021 et, tout d’abord (chronologiquement) on retrouve PAX East, qui aura lieu du 3 au 6 juin à Boston, et il retrouvera le format habituel jusqu’en 2019. Rappelons-nous, oui, qu’il se tenait autrefois entre mars et avril, il semble donc que les organisateurs aient voulu avoir encore quelques mois de marge pour les vaccinations de masse et le beau temps pour rendre possible votre célébration.

PAX West devrait avoir lieu du 3 au 6 septembre à Seattle, et le retour de l’édition Unplugged est prévu les 10, 11 et 12 décembre à Philadelphie. Concernant l’édition australienne, les organisateurs donneront des détails à ce sujet dans les semaines à venir et, oui, en raison du réajustement du calendrier, 2021 sera à court de PAX Sud que, oui, les organisateurs espèrent pouvoir récupérer en 2022.

A tout moment, les organisateurs parlent d’une prévision optimiste, qui sera revue à mesure que les dates de la célébration approchent, quelque chose que nous pouvons comprendre comme une combinaison de responsabilité, oui, mais aussi de réalisme, car avant l’annulation des éditions en personne de ce 2020, des sociétés comme Sony, Capcom et Square Enix, ont annoncé qu’elles ne participeraient pas à PAX East pour des raisons de Sécurité.

Ainsi, et comme indiqué au début, nous ne devons pas interpréter cette annonce comme une déclaration catégorique, mais plutôt comme une déclaration d’intentions qui, cependant, peut aussi servir de thermomètre pour prendre la température de ce qui peut arriver avec des événements de ce type en 2021. Evidemment, tous ceux qui se déroulent dans les premiers mois de l’année restera dans la tendance de cette année, c’est-à-dire qu’ils auront lieu en ligne. Cependant, si l’on regarde la seconde moitié de 2021, et avec les progrès de la lutte contre le coronavirus, il semble chaque jour un peu plus probable que nous puissions commencer à récupérer l’ancien et aspiré à la normalité.