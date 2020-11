Paypal vous permettra d’acheter, de détenir et de vendre des crypto-monnaies à vos clients aux États-Unis directement depuis votre compte. La société affirme que tous ses clients américains recevront un e-mail et une notification détaillée sur ce problème dans les prochains jours.

La fonctionnalité était partiellement opérationnelle aux États-Unis. De nombreux clients intéressés étaient sur une liste d’attente pour accéder à la fonctionnalité. Cependant, à l’heure actuelle, tout le monde pourra acheter, détenir et vendre des crypto-monnaies sur ses comptes.

De plus, PayPal a ajouté cela en raison de la forte demande de ses clients. La limite d’achat hebdomadaire de crypto-monnaie de 10000 USD sera portée à 20000 USD.

Nous pouvons acheter et vendre des crypto-monnaies avec PayPal

C’est en octobre que PayPal a annoncé pour la première fois son intention de entrer sur le marché de la crypto-monnaie grâce à un partenariat avec Paxos, une société de crypto-monnaie. Un tel partenaire aiderait PayPal à piloter ce nouveau service.

De cette manière, vos clients peuvent acheter, vendre et détenir une grande variété de crypto-monnaies: Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash et Litecoin.

La société prévoit que d’ici l’année prochaine, nous pourrons effectuer des paiements via des crypto-monnaies directement. Sans avoir à recourir à une autre plateforme. En termes de commission et de conditions d’échange, PayPal facturera:

Jusqu’à 24,99 USD, ce sera 0,50 USD De 25 USD à 100 USD, ce sera 2,3%. Pour les montants de 100,01 USD à 200 USD, ce sera une commission de 2%. La commission de 1 000 $ sera de 1,5%.

PayPal déclare que il n’y aura pas de frais pour la détention de crypto-monnaies sur notre compte. La nouvelle a été donnée il y a quelques jours, pour obtenir plus d’informations à ce sujet, nous devrons simplement nous connecter à notre compte.

Cette nouvelle est importante pour ceux qui vivent aux États-Unis. Il est important de noter que c’est à un stade très précoce. Ce qui signifie que dans un futur proche, nous pouvons profitez de ce nouveau service dans le monde entier.

Ce serait une étape importante et une percée pour l’entreprise. PayPal est l’un des sites les plus utilisés au monde et c’est sans aucun doute quelque chose qui était attendu depuis un certain temps.

