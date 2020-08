Devez-vous assembler un PC par pièces ou acheter un ordinateur préconfiguré? C’est une question compliquée. Si nous nous limitons à la valeur prix-performance Il est clair qu’un utilisateur avec un minimum de connaissances peut assembler, sans problème, un bon PC par pièces, et à un coût inférieur à la plupart des PC préconfigurés équivalents.

Cependant, nous devons garder à l’esprit que tout le monde n’a pas cette connaissance, et que pour trouver les meilleurs prix il faut savoir où chercher, quand il vaut mieux acheter (et quand pas). Un autre détail important est que si nous assemblons un PC par pièces dans plusieurs magasins différents et que nous faisons l’assemblage nous-mêmes, nous nous exposons à d’éventuelles erreurs de configuration, et nous renonçons à la garantie offerte par les magasins sur un équipement complet (assemblé). Nous n’aurions qu’une garantie individualisée sur chaque composant.

Que puis-je dire, aujourd’hui assembler un PC par pièces n’est pas compliqué, mais assembler un bon PC par pièces, équilibré, sans goulots d’étranglement qui nuisent à l’expérience utilisateur, avec une bonne marge d’expansion et un prix contenu C’est quelque chose qui n’est accessible à personne. Il faut également garder à l’esprit que le temps nécessaire pour rechercher, choisir les composants et assembler et configurer un ordinateur représente également un coût évident, vous savez déjà que le temps c’est de l’argent.

En mettant tout cela en perspective, il est clair qu’un équipement préconfiguré peut être une bonne option pour les utilisateurs qui ne souhaitent pas avoir à faire face aux complications et aux risques liés à l’assemblage d’un PC par pièces, mais devront faire face à un autre problème important: le prix de vente élevé de certains de ces équipements.

NZXT et la valeur d’un PC par pièces

La firme NZXT a récemment relancé cette « controverse éternelle », et l’a fait de manière considérable, puisqu’elle a présenté une équipe définie comme « Starter » qui prétend être douée pour déplacer des jeux en 1080p. Voyons ses spécifications et son prix:

Carte mère MSI B365M MORTAR.

Processeur Intel Core i3 9100F, avec quatre cœurs et quatre threads.

8 Go de RAM DDR4 à 3000 MHz.

Ventilateur DeepCool.

Carte graphique MSI GeForce GTX 1650 D6 Ventus XZ OC.

Disque SSD Intel 660p M.2 de 512 Go.

Alimentation EVGA 450W Bronze.

Châssis NZXT H510 avec verre trempé.

Le prix de vente de cet équipement est de 700 $, un chiffre qui, au taux de change en euros et après application de 21% de TVA, deviendrait environ 719 euros. Oui, c’est un prix très élevé pour une configuration aussi basique, en fait je n’ai eu aucun problème à la reproduire (et avec une mémoire de 3200 MHz) dans PCComponentes. Le coût total, sans s’arrêter pour rechercher des offres ou comparer les prix chez d’autres détaillants, est 584,68 euros. Si on ajoute l’assemblage, il faut ajouter 44,94 euros.

Il y a une différence approximative de 100 euros, mais en regardant un peu et en changeant certaines choses pour précipiter le budget on peut assembler un PC par pièces avec une valeur beaucoup plus élevée. Par exemple, nous n’avons pas besoin d’un châssis de 90 euros ou d’un SSD de 87 euros, nous pourrions construire un châssis peu coûteux mais entièrement fonctionnel pour 30 euros et un SSD Crucial P1 500 Go CT500P1SSD8, qui atteint 2000 Mo / s et au prix de 61,70 euros.

Nous aurions économisé 85 euros, assez pour passer de cette médiocre GTX 1650 à une GTX 1660 Super (199,95 euros), et il nous resterait encore près de 40 euros, que nous pourrions utiliser pour ajoutez un deuxième module de mémoire RAM.

Avec ces changements, nous n’aurions pas augmenté le budget, c’est-à-dire que nous serions à 580 euros, mais nous aurions un PC configuré avec une GTX 1660 Super, un SSD plus rapide et 16 Go de RAM. On pourrait utiliser les 140 euros qu’il nous reste pour obtenir jusqu’à 719 euros pour monter un Core i5 10400F, qui a six cœurs et douze fils et est au prix de 167 euros.

Pour rappel, pour environ 700 euros nous avons pu rouler, sans problème, la configuration suivante:

Carte mère MSI B365M MORTAR. Nous aurions pu réduire ce composant, mais ce n’était pas nécessaire.

Processeur Intel Core i5 10400F avec six cœurs et douze threads.

16 Go de RAM DDR4 à 3200 MHz.

Ventilateur Cooler Master Hyper TX3 EVO.

Carte graphique KFA2 GTX 1660 Super avec 6 Go de GDDR6.

Disque SSD Crucial M.2 PCIE de 500 Go.

Alimentation EVGA 450W Bronze.

Châssis économique (30-35 euros).

Il y a un monde de différence entre les deux configurations, à la fois en termes de performances brutes et de durée de vie utile, et le prix du second est cependant inférieur au premier.

Je pense que cette simple comparaison nous permet de comprendre pourquoi l’assemblage d’un PC par pièces est toujours, sans aucun doute, la meilleure option aujourd’hui, tant que nous avons les connaissances nécessaires pour le faire.

