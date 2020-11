Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Hier, le vol d’un camion Falabella avec des centaines de PS5 a fait sensation à la fois sur les réseaux sociaux et dans les médias. Malheureusement, l’incident a laissé des centaines de joueurs incapables de recevoir leur console de nouvelle génération. Le détaillant les a déjà prévenus qu’ils devront attendre jusqu’en décembre pour recevoir une console, mais ils disposeront de PlayStation Plus gratuitement.

Maintenant, grâce à T13, nous savons que la police d’enquête chilienne recherchera les coupables et aussi ceux qui achèteront une console volée. Cela est possible grâce au fait que chaque console a son propre code d’identification et une fois connectée à Internet, elle pourra les suivre via l’IP.

Le sous-préfet Óscar Bacovich, chef de la Brigade d’investigation des vols et des interventions criminelles du PDI a assuré à T13 que «la connexion internet qui nous permettra, via une adresse IP, de localiser le point de connexion de cette console et le La police arrivera à cette adresse, sur ordonnance du tribunal ou sur ordre du ministère public, afin de pouvoir saisir cette espèce et également détenir la personne qui en est propriétaire ».

Il garantit également que les personnes qui ont volé des consoles en leur possession seront mises à la disposition des tribunaux pour le crime de réception d’espèces volées. Vous savez, ne gaspillez pas votre argent en vain.

