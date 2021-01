Ce tableau représente très bien Eevee et ses 8 évolutions à l’aquarelle

Le vaste univers de Pokémon est l’un des plus surprenants de l’anime, son les créatures et les paysages sont incomparables, et malgré sa quantité incroyable de créatures présentes, à chaque nouvelle saison ils se rencontrent merveilleux nouveau Pokémon, mais presque toujours ceux qui ressortent le plus sont ceux des première génération.

Par conséquent, il faut s’attendre à ce que l’un des créatures les plus aimées de la communauté, soit par conception, polyvalence évolutive ou la puissance est: Évoli, et un fan spécial de la franchise – nommé NabiArt – a voulu capturer dans une peinture chacun des aspects les plus remarquables. Le résultat a été magnifique!

Évoli et ses évolutions à l’aquarelle

Ci-dessous, vous pouvez voir une illustration qui exprime la 8 évolutions d’Eevee, seul ce dessin montre un style d’art aquarelle assez original.

Eeveelutions d’aquarelle que j’ai faites de pokemon

Chacun des modèles actuels représente très bien le évolutions d’EeveeParmi eux sont: Vaporeon, Jolteon, Flareon, Espeon, Umbreon, Leafeon, Glaceon, Sylveon et, bien sûr, Eevee au centre.

Qu’est-ce que Eevee Evolution Favorite?

