6 cartes Pokémon

Aujourd’hui, les cartes Pokémon sont devenues l’un des objets de collection les plus chers Dans le monde entier. De nombreux fans se consacrent à accumuler les cartes les plus étranges et les plus intéressantes et c’est ainsi qu’ils montrent leur appréciation pour la franchise.

Lorsque vous avez l’une de ces superbes cartes, un type de protection pour en prendre soin au maximum de toute rayure ou double qui vient de passer. Cependant, un artiste Reddit nommé Pokeshineart a fait quelque chose que les fans de Pokémon pourraient trouver mal à l’aise, mais il compense cela avec un résultat incroyable.

Blastoise Pokémon Card Alter ✨J’ai toujours tellement de peinture et étendu l’art sur les cartes Pokémon 🌊💦 – pokeshine.art de r / pokemon

Oui, l’artiste a peint une lettre de Blastoise en faire une œuvre d’art. Il semble que le Pokémon nage dans les profondeurs de la mer et lance une attaque à longue distance. Sans aucun doute, cela en fait une carte spéciale. N’oubliez pas que vous pouvez également voir comment un fan crée une incroyable carte Pokémon 3D avec sa créature préférée.

Savoir plus: Créez une carte Pokémon incroyable avec un Évoli 3D qui a l’air réel

Autres objets Pokémon que vous aimerez