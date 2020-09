Le marché des équipements de gym connectés s’est réchauffé au cours des deux dernières années, avec Peloton en tant que marque leader dans ce domaine. Aujourd’hui, la société a annoncé un nouveau vélo d’exercice à domicile, appelé Peloton Bike +, qui prend en charge GymKit pour une synchronisation transparente des entraînements avec Apple Watch.

Le Peloton Bike + sera disponible à partir du 9 septembre, au prix de 2495 $. Le vélo Peloton original obtient un prix réduit à 1895 $. La société a également annoncé une nouvelle gamme de tapis de course – découvrez tout ce qui est nouveau sur Connect The Watts.

GymKit a été annoncé pour la première fois à la WWDC 2017, mais l’adoption par les fabricants a été lente. Le Peloton Bike + est de loin le nouveau produit le plus important sur le marché avec l’intégration de GymKit. Avec juste une pression sans contact de l’Apple Watch sur le lecteur NFC, le vélo et la montre se synchronisent pour démarrer un entraînement et partager les métriques d’entraînement.

Lorsqu’un entraînement est mis en pause sur la montre, il s’interrompt sur le vélo et vice versa. La montre peut fournir des données de santé à partir de capteurs comme son propre moniteur de fréquence cardiaque, et le vélo peut informer la montre de choses qu’il sait, comme la vitesse à laquelle l’utilisateur pédale et le niveau de résistance utilisé. Le résultat final est une expérience d’entraînement assez transparente qui fournit des lectures et des estimations de calories plus précises que si la montre était utilisée seule.

Le Peloton Bike + dispose d’un écran tactile de 23,8 pouces qui fournit l’interface utilisateur et permet aux utilisateurs de se connecter aux cours de fitness et aux fonctionnalités sociales de Peloton. L’écran peut être tourné jusqu’à 180 degrés. Il comprend également quatre haut-parleurs pour écouter de la musique et un son plus clair des instructeurs.

Le Peloton Bike + sera vendu aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Allemagne lors du lancement. Les propriétaires actuels du vélo Peloton original peuvent échanger leur modèle contre un crédit de 700 $ pour l’achat du vélo +.

Pour plus d’informations, consultez notre site sœur Connect the Watts pour tous les détails des annonces Peloton d’aujourd’hui.

