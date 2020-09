Il y a quelques jours, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Peloton avait de nouveaux lancements dans sa manche, et il semble que ces murmures étaient correctes – la société vient de révéler une paire de nouveaux appareils pour les entraînements interactifs à domicile: un vélo d’exercice haut de gamme appelé le Peloton Bike + et une nouvelle version plus abordable du tapis de course Peloton Tread.

Ces nouveaux ajouts signifient qu’il y a maintenant quatre machines dans la gamme Peloton, à des prix différents pour rendre les entraînements interactifs accessibles à plus de gens.

Le vélo Peloton original sera mis en vente au prix réduit de 1 895 $ / 2 495 $ CAN / 1 750 £ / 2 145 € aux États-Unis, au Canada, en Amérique du Nord et en Allemagne à partir du 9 septembre. C’est une réduction considérable par rapport au prix actuel, et le met en ligne avec un vélo de spin premium régulier.

(Crédit d’image: Peloton)

Le nouveau Peloton Bike + sera mis en vente au prix de 2 495 $ / 2 295 £ / 3 295 $ CAD / 2 690 € en même temps, et comprend plusieurs fonctionnalités matérielles et logicielles demandées par les utilisateurs.

Il existe un nouvel écran tactile HD rotatif de 23,8 pouces, ce qui signifie que vous n’avez pas à charger l’application Peloton sur votre téléviseur lorsque vous souhaitez passer du cyclisme aux exercices au sol, ainsi qu’un système audio à quatre haut-parleurs pour rendre les cours plus immersifs.

La nouvelle fonctionnalité Gymkit vous permet de coupler une Apple Watch avec le Bike + d’un simple toucher, et Auto Follow ajuste automatiquement la résistance du vélo pour vous.

Courir ensemble

Le nouveau Peloton Tread sera disponible à l’achat au Royaume-Uni à partir du 26 décembre (juste à temps pour les résolutions du Nouvel An) au prix de 2295 £. Les coureurs aux États-Unis et au Canada pourront en acheter un au début de 2021 pour 2495 $ / 3295 $ CAD, et il sera disponible ceux en Allemagne un peu plus tard.

Le nouveau Tread est essentiellement une version simplifiée du tapis de course actuel de Peloton, avec un écran tactile HD plus petit de 23,8 pouces, des haut-parleurs intégrés plutôt qu’une barre de son et un encombrement réduit.

Le Peloton Tread existant sera rebaptisé Peloton Tread + et ne sera disponible aux États-Unis qu’au prix de 4 295 $.

«Notre objectif est d’être la solution de fitness à domicile idéale pour le plus grand nombre de personnes possible», a déclaré le PDG et co-fondateur de Peloton, John Foley, «et avec ces lancements de nouveaux produits, nous serons en mesure d’offrir l’accès à Le meilleur contenu de fitness de Peloton à différents prix, en fonction de ce que les consommateurs recherchent, en particulier dans un monde où les gens s’entraînent de plus en plus à la maison. »