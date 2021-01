Pepephone s’est depuis longtemps forgé une excellente réputation auprès de ses utilisateurs en suivant divers principes qui, du moins jusqu’à présent, n’ont pas changé. Comme le fait de ne pas déranger ses utilisateurs au-delà de ce qui est strictement nécessaire, ou appliquez d’abord chaque nouvelle amélioration à vos propres clients, sans distinction entre les nouveaux arrivants, les plus âgés ou ceux à venir. Sauf pour le rabais d’ancienneté, bien sûr.

Précisément cette dernière est mélangée à la dernière modification des conditions dans les tarifs de l’opérateur. Pepephone vient d’informer ses clients qu’il applique une nouvelle remise pour avoir souscrit à l’énergie verte de PepeEnergy, sa filiale énergie. Pepephone a rapporté que pour avoir un pied dans chaque sac, vos clients bénéficient automatiquement d’une remise de 3 euros qui peut être ajouté à la remise d’ancienneté.

Trois euros de moins pour “Fibra + La Inimitable”

L’opérateur affirme avoir envisagé la possibilité d’appliquer des remises aux utilisateurs de son entreprise qui ont également souscrit à un contrat d’énergie avec PepeEnergy. PepeEnergy est opérationnel depuis fin septembre 2015 et a depuis diverses modifications à la baisse de leurs prix, comment payer l’énergie au prix de revient si nous sommes clients Pepephone ou comment retirer l’euro mensuel pour la gestion lors du partage d’un compte dans les deux sociétés.

Le dernier relevé transmis par Pepephone à ses clients confirme que l’opérateur applique une réduction sur le tarif si nous avons souscrit à l’électricité avec PepeEnergy. Plus précisément, la déclaration que nous avons reçue fait expressément référence au tarif “Fibra + La Inimitable”, dont le prix passe du pré-fixé de 48,90 € à 45,90 €. Trois euros de moins pour avoir également souscrit à l’électricité. Un nouveau mouvement convergent de l’entreprise.

De plus, Pepephone confirme qu’en raison de ce mouvement la remise d’ancienneté n’est pas perduePar conséquent, il est possible de continuer à actualiser un euro pour chaque année dans l’entreprise jusqu’à un maximum de cinq. Cela signifie que ceux qui ont un contrat Pepephone depuis cinq ans ou plus paieront 40,90 euros par mois pour la fibre jusqu’à 600 Mbps, 31 Go de données cumulées et des appels illimités.

Les prix avec remises d’ancienneté sont les suivants:

Premier anniversaire: 44,90 € / mois

Deuxième anniversaire: 43,90 € / mois

Troisième anniversaire: 42,90 € / mois

Quatrième anniversaire: 41,90 € / mois

Cinquième anniversaire et après: 40,90 € / mois

L’opérateur indique que la remise sera appliquée dès l’arrivée de la prochaine facture et qu’il sera possible de vérifier prochainement (on parle de “dans les prochaines heures”) dans la section correspondante de la “zone client” de l’application web ou mobile. Du coup, Pepephone est un peu moins cher à une époque où la concurrence se fait de plus en plus pressante. Bonne nouvelle, notamment pour les clients de l’opérateur.

