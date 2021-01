Nous pouvons obtenir le jeu en accès anticipé sur des plateformes telles que Steam et GOG.

Par Mario Gómez / Mis à jour le 6 janvier 2021, 10 h 45

Les batailles spatiales et les possibilités de personnalisation d’Everspace 2 étaient peut-être attendues avec impatience depuis son annonce, mais les fans ont dû faire face à deux retards: l’un en raison des difficultés de développement posées par la pandémie; et un autre, simplement de peur de coïncider avec le gigantesque Cyberpunk 2077 en magasin. Maintenant que le jeu CD Projekt est plus réglé, Jeux de sébaste Partagez un nouvelle bande-annonce et date de votre jeu vidéo.

Comme vous pouvez le voir, Everspace 2 sortira en Accès anticipé le 18 janvier prochain sur PC, via Steam et GOG. Les responsables indiquent que cette version sera au prix de 39,99 $ (37,99 euros) et comprendra environ 12 heures de contenu de campagne avec des voix en anglais, ainsi que des objectifs optionnels qui augmenteront la durée du programme jusqu’à 25 heures environ.

Le support espagnol arrivera début 2022 dans la version finale du jeu Début 2022, le Version complète avec support pour Mac et Linux, ainsi que des textes dans d’autres langues (dont l’espagnol) à un prix “raisonnablement plus élevé” à déterminer. Pendant ce temps, les joueurs peuvent expérimenter les mécanismes de combat, d’exploration, de résolution d’énigmes, de personnalisation, de gestion de l’équipement ou d’exploitation minière, entre autres.

Nous pourrions définir Everspace 2 comme un jeu d’exploration de l’espace solo, mais qui n’a pas peur de sacrifier la complexité et le réalisme du pilotage pour une action plus frénétique et fluide. Si vous avez eu l’occasion d’essayer la démo du jeu, vous êtes probablement déjà familier avec son système de butin et d’inventaire profond, à la manière des tireurs de pillards modernes.

