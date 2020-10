Sony souhaite que tout joueur profite de la nouvelle console, quelle que soit sa condition.

Les jeux vidéo ont parcouru un long chemin ces dernières années et ont introduit divers améliorations technologiques qui nous permettent de profiter aujourd’hui de véritables superproductions audiovisuelles et interactives. Mais heureusement, il a aussi Très amélioré dans le domaine de accessibilité, quelque chose que nous célébrons, depuis Toute personne doit pouvoir profiter des jeux vidéo.

Les joueurs pourront réduire ou désactiver la force de la vibration haptique et les déclencheurs adaptatifs du DualSenseDans un article sur le site officiel de Sony, Play Station a détaillé certaines fonctionnalités d’accessibilité qui auront la PlayStation 5. ” […] ils peuvent avoir un handicap visible ou invisible. […] Cela fait simplement partie de la condition humaine et chez Sony, nous sommes passionnés par le travail améliorer l’accessibilité au sein de nos produits et services, et au sein de notre société », a indiqué la société.

La première chose est que les joueurs pourront “réduire ou désactiver la force de la vibration haptique et les déclencheurs adaptatifs du DualSense. “Certaines vidéos ont montré la force exercée par le contrôleur, donc cette option est intéressant. De plus, la PS5 comportera lecteur de texte, afin que les personnes ayant des problèmes de vision et qui ne savent pas bien lire recevoir par audio les informations textuelles affichées à l’écran.

En revanche, les joueurs qui ont des difficultés à parler auront la possibilité de Écrire en groupe et PS5 jouera le message par audio pour le reste des membres est-ce que vous pouvez l’entendre sans avoir à le lire. De plus, la fonctionnalité déjà connue de la puissance dicter par la voix ce que nous devons écrire aidera également tous les types de joueurs à élaborer leurs messages avec une plus grande facilité.

En plus de la possibilité de remapper les boutons du contrôleur et de mettre des sous-titres (quelque chose qui est déjà sur PS4), “PS5 prend également en charge le Correction de couleur, permettant aux utilisateurs d’ajuster la couleur. Dans les jeux pris en charge, les préréglages de jeu permettront aux utilisateurs de personnaliser leurs paramètres à l’avance“. Dans Jeux 3D nous avons la chance d’avoir déjà une PS5 et nous vous dirons comment se sont déroulées les premières 24 heures.

