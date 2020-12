Il semble qu’hier, Mars Perseverance, la dernière mission de la NASA sur Mars, ait quitté notre planète. Cependant, plusieurs mois se sont déjà écoulés et l’heure de son arrivée sur la planète rouge se rapproche chaque jour. Bien que les responsables de la mission aient fait leurs devoirs, ce sera un moment critique de la mission, et la moindre erreur dans les calculs ou une variable non prise en compte peut entraîner la carbonisation de tous les efforts et investissements réalisés jusqu’à présent. pénétrant dans l’atmosphère de Mars ou transformée en une masse de déchets à la surface de la planète.

Conscient de cela, à l’approche du 18 février, date à laquelle Mars Perseverance atterrira doucement sur la surface martienne, à une vitesse attendue d’un peu plus de trois kilomètres par heure (0,83 mètre par seconde), mettant ainsi fin à une procédure de décélération complexe, puisque quelques minutes avant sa vitesse sera d’environ 19300 kilomètres par heure, 5,36 kilomètres par seconde. Rien ne peut être laissé au hasard, même le plus petit paramètre doit être pondéré.

Vous vous demandez à quoi ressemblera cette opération? Comment se produira la décélération et comment la persévérance de Mars atteindra-t-elle la surface de Mars? Normal, c’est un intérêt que beaucoup partagent, et en y réfléchissant, le JPL (Jet Propulsion Laboratory) de la NASA a publié, sur son compte YouTube, une vidéo dans laquelle on peut voir une simulation de celui-ci.

Certaines données manquent dans la vidéo, comme la vitesse de Mars Perseverance à chaque instant, la distance à la surface, les différentes phases de l’atmosphère martienne, etc. Pourtant, juste pour pouvoir profiter d’une reproduction visuelle de la façon dont le rover atteindra la surface martienne, plus précisément au cratère Jezero, vers 21h40.Cela en vaut vraiment la peine. Je reconnais personnellement que je l’ai vu plusieurs fois avant d’écrire cette nouvelle.

Pour le moment, tout se passe comme prévu sur Mars Curiosity. Peu de temps avant le lancement, les batteries de sondes Perseverance ont été mises en service, et quelques jours seulement après le lancement, la NASA a rapporté que le même processus avait été lancé avec succès avec l’hélicoptère Ingenuity, un élément clé de la mission. Depuis, il n’y a pas eu de jalon majeur et, surtout, d’opérations critiques. Pour l’instant, la tranquillité règne, même si cela changera considérablement à mesure que Mars Perseverance s’approche de la planète rouge. Et je ne sais pas pour vous, j’attends ce moment avec impatience.