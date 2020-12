Persona 5 Strikers a déjà une date de sortie occidentale

Illustration de Persona 5 Strikers

Atlus et Koei Tecmo ont annoncé que Persona 5 Strikers, le hack and slash et RPG suite clé du cinquième opus de la série, arrivera en Occident sur PS4, Nintedo Switch et PC, via Steam, le prochain 23 février 2021. L’annonce a eu lieu à travers une nouvelle bande-annonce qui, apparemment, a été publiée à l’avance et a été supprimé de Youtube, bien que vous puissiez toujours le voir à travers Gematsu.

Ce nouvel opus de la série, [que ya había sido listada para occidente hace unas semanas](https://www.alfabetajuega.com/noticia/la-traduccion-al-ingles-de-persona-5-scramble-ha-sido-listada]suite directe de Persona 5, a été mis en vente au Japon le 20 février 2020 sous le nom de Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, bien qu’il vienne à l’Ouest simplement sous le nom de Persona 5 Strikers. Bien que ce soit exactement le même jeu, qui a été un succès au Japon.

Persona 5 Strikers se déroule à peine quelques mois après les événements du Persona 5 original, il s’agit donc d’une suite directe, mais parie sur un gameplay assez différent de celui de la série principale. à cette occasion, bien qu’il maintienne toujours une partie de son approche JRPG, il a une nouvelle Système de combat Hack and Slash Ce qui pourrait bien nous rappeler d’autres musous de Koei Tecmo, qui ont récemment sorti Hyrule Warrios: Age of Cataclysm pour Nintendo Switch. Si vous ne connaissez toujours pas la série, n’hésitez pas à jeter un œil à notre analyse de Persona 5 Royal, la version la plus complète du jeu Atlus et l’un des grands jeux de l’année.