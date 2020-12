Illustration de Persona 5 Strikers

Persona 5 Strikers a confirmé sa date de sortie sur PlayStation 4, Nintendo Switch et PC via Steam pour la prochaine 23 février 2021. La campagne de réservation à l’avance pour les versions numériques et physiques sera disponible tout au long de ce jeudi 10 décembre. Le jeu de genre musou emmène les joueurs dans un road trip épique avec les Phantom Thieves, qui sont contre la corruption qui sévit dans les villes du Japon. Cependant, vos vacances d’été prendront une tournure inattendue lorsqu’une réalité déformée émergera.

Persona 5 Strikers propose une campagne d’histoire profonde et des batailles passionnantes qui en font une véritable expérience Persona. Les caractéristiques du jeu six villes différentes à travers le Japon, des recettes régionales séduisantes et des quêtes supplémentaires, vous pouvez également combattre les Ombres pour découvrir la source de la corruption dans les donjons du Métaverse.

Voici l’édition Steelbook de Persona 5 Strickers

Dans ce titre, tous les voleurs fantômes sont jouables, avec des capacités spécifiques pour chaque personnage, avec une magie puissante et des sorts pour éliminer de grandes hordes d’ennemis. Bien qu’en Espagne, il ait seulement été précisé que la campagne de réservation à l’avance pour les versions numérique et physique sera disponible tout au long de ce jeudi 10 décembre, en Amérique du Nord un Édition Steelbook du jeu.