Après une grande variété de rumeurs, Atlus a finalement confirmé le rêve de tous les joueurs. Persona 5 Strikers n’est pas seulement une réalité au Japon, mais très bientôt les joueurs occidentaux pourront également profiter de ce beau travail. Bien sûr, pour le moment, nous devrons attendre un peu, même si heureusement nous avons la possibilité de réchauffer les moteurs.

Ce sera le 23 février lors de la sortie de cette œuvre et, avec l’intention que les joueurs puissent en apprendre un peu plus sur le jeu, nous avons devant nous l’opportunité de voir un gameplay spectaculaire. C’est grâce à JVFrance qui, grâce à un événement presse, a pu diffuser 30 minutes de gameplay de Persona 5 Strikers. Et oui, on peut prévoir que c’est une véritable merveille.

Bien sûr, ce qui est le plus frappant dans ce jeu est que, parmi certains des doutes des joueurs, les voix ont été doublées en anglais, ce qui apporte sans aucun doute de grandes propositions pour ceux qui veulent profiter du travail. Grâce à ça vidéo complète, nous n’avons pas seulement pu voir une partie du gameplaymais aussi la ville et même les luttes. Le tout avec un jeu qui invitera à la fois les fans et ceux qui se lancent dans le travail.

En attendant, nous vous rappelons que Persona 5 Strikers sera Disponible le 23 février sur PC, Nintendo Switch et PlayStation 4. C’est l’occasion idéale pour les joueurs de s’imprégner de l’histoire de l’une des franchises les plus réussies d’Atlus. Et c’est qu’ils ne sont pas seulement les personnages, ce sont les pouvoirs et le bon moyen de mener à bien une aventure spectaculaire capable de nous accrocher dès le début.