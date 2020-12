Un média français a montré le premier gameplay de Persona 5 Strikers

Il y a quelques jours, nous connaissions la date de Persona 5 Strikers in the West, maintenant nous avons pu voir le premier gameplay de ce spin off de la saga qui a une campagne d’histoire profonde et des combats passionnants qui en font une véritable expérience Persona. Le jeu propose six villes différentes à travers le Japon, des recettes régionales alléchantes et des missions supplémentaires, ainsi que la lutte contre les ombres pour découvrir la source de la corruption dans les donjons du Metaverse. Aujourd’hui, il a été vu dans une nouvelle vidéo de son gameplay.

Gameplay des grévistes

Nous avons pu le découvrir grâce au média JV France, qui partagé environ 30 minutes de gameplay de Persona 5 Strikers. Dans cette vidéo, il nous montre les rues de Shibuya, un quartier dont de nombreux joueurs se souviendront du titre original. De plus, nous observons également comment Joker et ses compagnons se donnent du gâteau dans la nouvelle prison, qui est l’équivalent des palais de Shibuya où il servira de première zone du jeu. Les Phantom Thieves vivront à nouveau de nouvelles aventures. Nous vous laissons le gameplay ci-dessous:

Persona 5 Strikers est l’entrée du JRPG développé par Atlus dans le genre Musou, avec lequel le studio Koei Tecmo est plus spécialisé. Comme dans l’aventure originale, nous explorerons les rues japonaises en tant qu’étudiant tout en progressant à travers un labyrinthe fantastique dans une version alternative du même. Tout cela grâce à l’aide de nos Peuples, représentations de nos personnalités qui nous accompagneront au combat. Le titre arrivera sur Playstation 4, Nintendo Switch et PC en février 2021.