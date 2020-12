Ce sont les célébrités qui ont inspiré le créateur de One Piece pour ses Pirates

Eiichiro Oda est celui derrière le chef-d’œuvre connu sous le nom de One Piece. Cet anime est présent de 1997 à nos jours, et bien que le la fin de cet anime est une énigme pour tous, la saga s’est clairement démarquée grâce à son intriguez des rebondissements, des pouvoirs et des personnages.

Également, Une pièce compter avec un large éventail de personnages assez intéressants, cependant, son créateur a pris grande inspiration de vraies personnes.

La grande majorité sont des artistes et des célébrités, et un fan d’anime connu sous le nom de SATOart sur DeviantArt a pris la tâche de placer dans un affichez l’image de la figurine officielle avec l’inspiration du personnage. Vous pouvez voir les détails ci-dessous.

Affiche avec le personnage de One Piece vs Famous real world God Enel – Eminem Steven Tyler – Jango Jim Carrey (Lloyd Christmas) – Mr 2 BonClay Jim Carrey (Ace Ventura) – Franky Freddie Mercury – Peeply Lulu Joey Jordison – Basil Hawkins Michael Jackson – Hody Jones Lenny Kravitz – Mr 5 Twiggy – Miss Valentine Hugo Boss Model – Paulie Al Capone – Capone Bege Valentino Rossi – Trafalgar Law Mick Foley – Spandam Louise Brook – Nico Robin Uma Thurman (Mia Wallace) – Shakky Stevie Ray Vaughan – Postgas D.Ace Tim Curry (Dr Frank N.Furter) – Emporio Ivankov Yusaku Matsuda – Aokiji / Kuzan Kunie Tanaka – Kizaru Bunta Sugawara – Akainu / Sakazuki Danny DeVito (Le Pingouin) – Dr Hogback Hulk Hogan – Barbe Blanche Daft Punk – Killer Jean Rochefort – Gun Fall Cruella de Vil – Inazuma Harvey Keitels – Rob Lucci George Clooney – Iceburg Mikhail Gorbachev – The Gorosei (Five Elder Stars) Mahatma Gandhi – The Gorosei (Five Elder Stars) Michel Polnareff – Don Quichotte Doflamingo

Quel est votre personnage One Piece préféré?

