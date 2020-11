Personnages des sept péchés capitaux.

De nombreux fans d’anime se consacrent à la personnalisation de leurs chaussures avec un design qui inclut les personnages de leur série et leur manga préféré. En fait, ce n’est pas la première fois que nous découvrons des Vans inspirées des Seven Deadly Sins. Mais les chaussures Vans que nous allons voir aujourd’hui sont absolument spectaculaires.

Un utilisateur de Reddit surnommé «KalebTheKreator» a partagé une photo de ses chaussures Vans personnalisées avec l’anime The Seven Deadly Sins avec la communauté. Ne le manquez pas!

Vans très cool!

Ce fan des sept péchés capitaux personnalisé de vos propres mains ses chaussures Vans, il a fait un artiste! Et la vérité est que le design a été merveilleux. Vous pouvez voir la photo Reddit ci-dessous:

Petite chaussure que j’ai faite! Qui voulez-vous voir ensuite? de r / NanatsunoTaizai

Si vous vous considérez comme un grand fan d’anime et / ou que vous achetez habituellement chaussures vansVous pourriez également être intéressé à jeter un œil à ces baskets Vans personnalisées One Piece conçues par un autre utilisateur de Reddit. Que pensez-vous des Vans de The Seven Deadly Sins?

