Les baskets que tout amateur de One Piece aimerait avoir pour se promener

One Piece tout au long de sa trajectoire a été un excellent enseignement pour tous ses adeptes, cela est dû à son style et histoire uniques. Grâce à cela, il a une communauté gigantesque qui, jour après jour, fait tout son possible pour mettre en valeur le meilleur de la saga.

Une partie de cela passion et enthousiasme nous le voyons à travers le marchandises et produits disponibles Allusif aux personnages, et même les adeptes les plus enracinés se démarquent en personnalisant les chaussures de leurs propres mains. C’est le cas d’un utilisateur de la plateforme Reddit, qui a mis son talent artistique à profit concevoir leurs propres baskets.

Ces chaussures manquent dans votre collection One Piece

L’artiste et l’amant de Une pièce connu sous le nom dubyzbuds, a partagé avec la communauté certains Baskets Vans blanches personnalisées inspirées de One Piece extrêmement hilarant que vous aimerez sûrement.

Joyeux Hallomeme à tous! de OnePiece

Comme vous pouvez le voir, dans le la pantoufle sur le côté gauche est le personnage principal de l’anime connu sous le nom de Luffy, présentant un style artistique très particulier et inspiré par un mème. Sur le côté droit de la photo se trouve le antagoniste principal de l’arc Skypiea connu comme Dans le, a présenté un design similaire à celui du protagoniste de la saga.

Image vedette | imagewinudf

