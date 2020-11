Itachi Uchiha fond d’écran

Naruto est sûrement dans le top 10 des meilleurs anime de tous les temps. Et malgré avoir fini, Maintenant, nous pouvons continuer les aventures du monde ninja avec leurs descendants dans Boruto: Naruto Next Generations.

Cette saga a un large éventail de personnages, de compétences et, bien sûr, de batailles épiques. Au fur et à mesure que l’intrigue progresse, nous pouvons voir à quel point les techniques et les résultats sont de plus en plus brutaux.

L’un des personnages les plus aimés des fans est sans aucun doute Itachi Uchiha. Non seulement son apparence, ni ses compétences, ni son style de combat, son histoire a été ce qui, en bref, a conquis le cœur des téléspectateurs et des lecteurs de Naruto.

Pour lui, si vous êtes un amoureux d’Itachi et que vous souhaitez montrer ses symboles sur votre Nike Air, jetez un œil à ces modèles personnalisés:

J’aime mieux Uchiha Itachi. depuis Naruto

La finale est, en somme, spectaculaire. En outre, les couleurs utilisées se marient très bien avec le fond blanc de la Nike Air. En achèteriez-vous un comme ça?