Personnalisez votre Nike avec un design incroyable basé sur le manga One Piece

Cette Nike One Piece est vraiment incroyable

L’anime One Piece a été grande inspiration pour beaucoup de ses adeptes, faire fleurir ce côté artistique que nous portons tous. Ce type de les fan arts sont généralement très polyvalents, que ce soit des cosplays, des illustrations ou plus.

Et l’une des représentations qui ont été dans tendance ces derniers temps ce sont les personnalisations de chaussuresEh bien, pour ne pas perdre le fil, cet artiste et adepte d’anime a montré sa version, avec un résultat spectaculaire.

Vous allez adorer ces baskets One Piece

Ci-dessous, vous pouvez voir quelques Nike Air Force 1 modèle baskets blanches qu’ont été personnalisé d’une manière spéciale par CNFashionDIY de Reddit, qui a été inspiré par le scènes emblématiques du manga One Piece.

Quelqu’un aime-t-il les chaussures avec des dessins animés? de OnePiece

Comme vous pouvez le voir, le les baskets sont remplies d’illustrations en noir et blanc des personnages principaux de l’anime, parmi lesquels: Luffy, Zoro, Shanks, entre autres. ses la conception est assez minime devenant l’option parfaite pour les amoureux de la saga. N’oubliez pas que vous pouvez voir plus d’hommages One Piece dans les baskets.

Seriez-vous capable de porter ces baskets?

Image vedette | Wallpapercave

