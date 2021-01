Écrit par Carlos Rubio Mazas chez Launchers

L’un des avantages d’Android par rapport aux autres systèmes d’exploitation est l’immense liberté qu’il offre. Comme nous l’avons déjà dit à plus d’une occasion, il n’y a pas deux téléphones Android identiques Et c’est l’une des principales raisons de choisir le système d’exploitation Android sur tout autre.

Cette fois, nous vous proposons la personnalisation de l’une des séries les plus drôles et les plus en vogue aujourd’hui. Rick et Morty est une série animée que nous pouvons apprécier sur Netflix – au moins les trois premières saisons – donc si vous ne l’avez pas encore vue, nous le recommandons vivement.

Personnalisez votre smartphone avec Rick et Morty

Naviguer sur Reddit Nous sommes tombés sur ce fil de discussion créé par l’utilisateur terr20114 dans lequel il explique comment il a réussi à faire de son appareil Android un hommage à cette grande série.

Pour ce faire, vous avez d’abord utilisé le magnifique Nova Launcher. Il y a peu de choses que nous pouvons dire sur cette application que nous ne connaissons pas. Sans aucun doute, nous sommes confrontés au meilleur lanceur pour Android grâce à ses possibilités infinies de personnalisation et le meilleur de tous, c’est totalement gratuit, avec la possibilité d’acheter la version PRO pour ajouter des fonctions supplémentaires.

Ensuite, il a simplement ajouté les icônes avec le pack d’icônes MOCI, avec lequel pour seulement 0,79 euros nous aurons accès à plus de 500 icônes de haute qualité. Bien sûr, vous pouvez utiliser n’importe quel autre pack d’icônes que nous avons acheté sans aucun problème. C’est l’avantage d’Android.

Par contre les widgets ont été créés avec les applications KGWT bien que, comme nous l’avons mentionné précédemment, toute autre application de ce style fonctionne également pour nous, une question de goût. Enfin, nous vous laissons le lien de l’image de fond au cas où vous l’aimeriez. Au cas où vous voudriez mettre un autre fond d’écran lié à Rick et Morty, vous savez, c’est Android et ses possibilités infinies.