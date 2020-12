Windows 10 ne dispose pas d’outils dédiés pour personnaliser le système au-delà de la sélection d’arrière-plans, de couleurs, de polices et de certains «thèmes» qui ne sont vraiment compatibles que si vous les installez depuis le Microsoft Store. Il n’offre pas non plus un accès facile pour les tâches de gestion et d’administration avancées.

Microsoft a conçu Windows 10 comme un système d’exploitation unique capable de s’adapter à n’importe quel format et de fonctionner sur tous les types d’appareils, en particulier les smartphones et les tablettes. L’idée est venue d’avant, du terrible Windows 8. Cette approche a abouti à un hybride avec une double interface qui n’a pas séduit les utilisateurs de bureau, ni en convivialité ni en aspects visuels.

Microsoft joue ici et là depuis la sortie de la version originale, étendant le langage Fluent Design pour une interface plus attractive et intégrée. Et il s’est amélioréBien que les problèmes viennent de loin et jusqu’à ce que quelque chose de complètement nouveau comme Windows Core OS arrive, il sera difficile de voir un changement complet.

Applications pour personnaliser Windows 10

Varier considérablement l’apparence, le comportement de ses composants ou accéder à des fonctions avancées, ce ne sont pas des tâches directement accessibles dans l’interface utilisateur de Windows 10. Heureusement, il existe une large collection d’applications tierces pour laisser le système au goût de chaque consommateur.

Ces outils sont vraiment puissants et certaines de leurs fonctionnalités touchent des points critiques du système. C’est pourquoi, avant de les utiliser, nous vous recommandons de créer des points de restauration système pour le rétablir en échecs potentiels, incompatibilités ou erreurs pouvant être générés par un écosystème matériel Windows vraiment gigantesque. Nous vous rappelons une sélection des plus populaires, tout est gratuit et certains open source.

Winaero Tweaker (personnalisation)

L’une des applications les plus connues et les plus complètes pour personnaliser Windows est Winaero. Son développeur a réuni la plupart des options disponibles dans un outil tout-en-un et sous une seule interface. Il a une énorme quantité de fonctionnalités pour varier les aspects visuels; couleurs; taille des bordures des fenêtres, des barres de titre et des menus, ainsi que la section audio et en général le comportement du système.

Il est disponible gratuitement pour Windows 10, Windows 8 et Windows 7. En développement actif, ils publient de nouvelles versions chaque trimestre. Un outil tout-en-un des plus complets pour personnaliser Windows.

Ouvrir Shell (menu démarrer)

Le menu Démarrer de Windows est un composant qui nous accompagne depuis que Microsoft a implémenté des interfaces graphiques dans leurs systèmes d’exploitation. Si la conception mise en œuvre jusqu’à Windows 7 satisfait tous les types d’utilisateurs, ce qui est venu plus tard était absurde, même en l’éliminant de Windows 8. Les dernières versions de Windows 10 ont amélioré la situation, mais si vous aimiez davantage Windows 7, ouvrez Shell est l’un des meilleurs que vous puissiez utiliser.

Lorsque le programme démarre, vous verrez trois options de style de menu Démarrer, ainsi que la possibilité de remplacer le bouton Démarrer par différentes options, y compris les images de votre choix. Et de nombreuses options supplémentaires. Si vous voulez l’essayer, vous pouvez télécharger l’application depuis GitHub et exécuter le programme d’installation.

CustomizerGod (icônes)

Il existe peu de meilleurs développements gratuits dédiés notamment à la gestion des icônes système, un composant que Microsoft a renouvelé dans les dernières versions de Windows 10. Vous pouvez modifier ceux du menu Démarrer, de la barre des tâches, de la batterie, de l’écran de démarrage session, heure et date, et bien d’autres.

Très simple d’utilisation, vous n’avez besoin d’aucune connaissance préalable. Téléchargez, installez et utilisez uniquement sur Windows 10, Windows 8 et Windows 7.

TweakNow PowerPack (comportement Windows)

Destinée à personnaliser le comportement de Windows 10 plutôt que son apparence, cette application est l’une des plus complètes que vous puissiez trouver. Il offre un accès à plus de 100 paramètres Windows cachés, un nettoyeur de registre, un optimiseur de RAM, des profils pour les bureaux virtuels, un gestionnaire de démarrage remanié ou la possibilité d’allouer des ressources CPU pour des applications intensives.

Très puissant, il nécessite de la prudence dans son utilisation (idéalement les points de restauration commentés) et est disponible en téléchargement et en utilisation gratuite avec un support de Windows XP à Windows 10.

UltraUXThemePatcher (thèmes)

Microsoft propose quelques “thèmes” installés sur votre système et d’autres qui peuvent être téléchargés à partir du Microsoft Store et nécessitent des plug-ins externes pour fonctionner.

Windows ne fonctionne pas très bien avec les thèmes tiers qui ne proviennent pas directement de sa boutique officielle, à moins que vous n’ayez une application spécialisée comme celle-ci. Gratuit et pour une utilisation sur Windows 10, il a été mis à jour le mois dernier.

Barre des tâches Tweaker (barre des tâches)

Sûrement le meilleur outil de personnalisation pour la barre des tâches. Il inclut certains paramètres que Windows 10 propose déjà, mais la plupart d’entre eux ne sont pas accessibles même en agissant sur le registre.

Il a une version installable et portable d’une taille minimale qui n’a même pas besoin d’être installée.

Ultimate Windows Tweaker (personnalisation)

Un autre des outils les plus complets pour régler Windows 10. Il offre plus de 200 paramètres, confidentialité et sécurité; performance; à partir des menus contextuels; recherche et bien plus encore. Il fonctionne également comme un logiciel de personnalisation de la barre des tâches et permet de modifier la disposition de la batterie, la date et l’heure, le volume, afficher ou masquer les dossiers fréquents et les fichiers récents, etc.

Il est disponible pour Windows 10 et également pour Windows 8, 7 et Vista.

Rainmeter (peaux)

Cette application gère le concept de “skins”, mais va bien plus loin que cela. Il offre des modifications faciles à appliquer pour les débutants, mais si vous en avez envie, vous pouvez créer des personnalisations avancées avec des fonds d’écran interactifs, des mods et des skins, et obtenir un bureau complètement différent de celui proposé par le système par défaut.

Il est non seulement gratuit, mais open source sous la licence GNU GPLv2 et fonctionne de Windows 7 à Windows 10.

Marqueur de dossier (dossiers)

Spécialisé dans la gestion des dossiers, il propose des éléments de personnalisation et de productivité. Vous permet de personnaliser la couleur des dossiers d’un simple clic de souris; peut être configuré selon la priorité; gérer plusieurs dossiers en même temps et configurer des sous-catégories. Intéressant si vous travaillez sur de grands projets avec de nombreux fichiers et dossiers partagés et que vous avez besoin de trouver des informations importantes en un coup d’œil.

Il a une version gratuite et une version premium payante.

GodMode étendu (administration et gestion)

Nous laissons pour la fin un outil très puissant basé sur le “mode Dieu” de Windows. Vous permet d’accéder à plus de 200 options et paramètres masqués à partir d’un seul endroit. Très utile pour les utilisateurs avancés qui souhaitent accéder aux fonctions cachées d’administration et de gestion du système, mais aussi à d’autres sections visuelles et opérationnelles.

L’outil est gratuit, ne fait que 400 Ko et est proposé dans un format exécutable et portable, sans nécessiter d’installation.

Ces outils sont très intéressants pour personnaliser Windows 10 (et autres Windows) dans les aspects visuels et également dans le comportement du système lui-même. Nous insistons sur la nécessité de créer sauvegardes système et / ou points de restauration pour pouvoir revenir sur les changements en cas d’incompatibilités, d’erreurs ou que l’on n’a tout simplement pas fini d’aimer leurs effets.