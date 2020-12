Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 15/12/2020 13:54

La trilogie de le Seigneur des Anneauxs est l’une des sagas les plus appréciées et les plus appréciées de toute l’histoire du cinéma, et bien sûr, chaque personne qui l’a vue a son film ou moment d’aventure préféré. Récemment, Peter Jackson, réalisateur des trois films, a révélé quelle est sa scène préférée de tous et ce qui est intéressant, c’est que c’était une scène qu’il n’avait même pas dirigée.

La scène en question vient de Le Seigneur des anneaux: les deux tours, et a été écrit et réalisé par Fran Walsh, partenaire et partenaire de Jackson. Lors de sa récente participation au programme Le spectacle tardif avec Stephen Colbert, Jackson a expliqué ce qui suit:

«Nous filmions Les Deux Tours et présentions Gollum. Un élément clé de Gollum est que les gens le connaissent sous le nom de Sméagol, mais en même temps, il est Gollum, en tant que personnalité divisée. Fran a écrit une scène où Sam et Frodon sont endormis, donc il n’y avait que deux bosses visibles sur le lit, ils n’étaient même pas Elijah Wood ou Sean Astin. J’ai dit à Fran, «tu devrais l’écrire et le filmer». C’est donc ce qu’il a fait pendant la journée et cette scène est assez célèbre maintenant. “

Via: Bande dessinée

Le film Mortal Kombat a déjà une date de sortie! Ark 2 aura une version exclusive de la console Xbox Series X | S

Rodolfo Léon

Editeur chez atomix.vg Gamer, cinéphile et amateur de culture pop.