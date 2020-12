Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

L’un des vétérans de l’industrie du jeu vidéo qui a aidé plusieurs grandes entreprises à leur donner une direction est Peter Moore. Le créateur, cependant, a quitté l’industrie en 2017, lorsqu’il a révélé qu’il serait le directeur général du Liverpool FC.Cependant, ce ne serait pas la dernière fois que le créateur serait impliqué dans les jeux vidéo, car il a récemment été annoncé qu’il aurait des contacts. encore une fois avec l’industrie.

Il y a quelques mois, le Liverpool FC a annoncé que le dirigeant et homme d’affaires anglais Peter Moore quitterait ses fonctions de PDG après un contrat de 3 ans avec succès. Eh bien, bien qu’il se soit séparé de l’industrie du jeu vidéo, le destin avait une fois de plus préparé un carrefour, puisqu’il avait été annoncé (via GamesIndustry.biz) qu’il ferait partie du conseil d’administration de Nifty Games, un développeur et distributeur de jeux sportifs sous licence pour mobiles.

«Je suis ravi de rejoindre [a Nifty Games] et j’ai hâte de travailler avec les fondateurs Jon Middleton, Pete Wanat et toute l’équipe alors que nous créons un nouveau genre de jeux sportifs. Nous avons une énorme opportunité devant nous », a déclaré Moore.

Peter Moore a été un élément important dans l’industrie du jeu vidéo

Au cas où vous ne connaissez pas la carrière de ce manager, nous vous informons qu’il était récemment PDG du club de football de Liverpool et pendant son séjour, l’équipe a remporté l’UEFA Champions League (2018-2019), la Coupe du monde des clubs de la FIFA (2019) et le Premier League (2019-2020) après un contrat de 3 ans.

Cependant, il avait auparavant un rôle important dans l’industrie du jeu vidéo, car il était président de SEGA of America après avoir quitté la société Reebok et a joué un rôle important dans le lancement de SEGA Dreamcast. Il a ensuite occupé le poste de vice-président de la division Microsoft Interactive Business Entertainment et pendant son séjour, la société a lancé la Xbox 360.

Peut-être vous souvenez-vous de Peter Moore en raison de ses présentations dans lesquelles il a révélé des jeux très importants, tels que Halo 2 ou Grand Theft Auto IV, notamment parce qu’il est apparu avec des tatouages ​​de ces 2 jeux.

Moore a occupé son dernier poste dans l’industrie du jeu vidéo chez Electronic Arts, en tant que chef de l’exploitation, et a passé environ une décennie au sein de l’entreprise. Un peu plus récemment, lors de son séjour au club de football de Liverpool, il a créé la Fondation Peter Moore avec sa femme Debbie Dubois, qui apporte un soutien aux personnes dans le besoin.

