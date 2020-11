Ce n’était qu’une question de temps: une fois que l’iPhone 12 a commencé à toucher ses acheteurs, et comme le veut la tradition, iFixit a déjà effectué le premier démontage complet du nouveau smartphone Apple. Il n’a pas été le premier à arriver, comme nous vous l’avons déjà dit ici, mais c’est le plus complet, ce à quoi nous sommes habitués et, par conséquent, l’approximation la plus proche que beaucoup d’entre nous auront à l’intérieur de l’iPhone 12.

L’évaluation faite par iFixit est, en général, positive, car ce qu’ils ont vu «là-dedans» correspond à ce qu’il devrait. Cependant, il est possible que cette note soit abaissée, étant donné que il y a ceux qui ont rencontré des problèmes sur l’iPhone 12 après l’avoir démonté et remontez-le. Et, malgré sa modularité, Apple a peut-être établi certaines exigences qui garantissent que seuls les iPhones réparés par des fournisseurs de services agréés continueront de fonctionner sans problème après avoir été démontés.

Spécifique, le problème détecté survient lors de l’échange de pièces entre deux iPhone 12, même si elles sont complètement similaires, quelque chose qui est au-delà de toute logique, puisque nous parlons de composants d’origine, pas de pièces “clonées” par des tiers (ceux-ci n’ont même pas encore atteint le marché), donc, du moins en théorie, cela ne devrait pas poser de problème compatibilité ou quelque chose comme ça.

Il est évident que cela peut être dû à une erreur spécifique, et cela peut même être attribuable à une mauvaise manipulation dans l’assemblage des pièces. Cependant, il est normal d’être un peu méfiant, car ce n’est pas nouveau qu’Apple n’aime pas trop les réparations par des tiers, et qu’à certaines occasions, il a utilisé diverses restrictions pour les limiter ou même les empêcher, forçant tout le monde aux utilisateurs de leurs appareils, en l’occurrence l’iPhone 12, de passer par leur service technique en cas d’incident.

La théorie principale d’iFixit à propos de ce comportement de l’iPhone 12 n’est cependant pas liée à ce point, et je dois admettre que cela a du sens, et n’est autre que celui de assurer la sécurité de l’appareil. Et je dis que cela a beaucoup de sens car, si ce comportement est confirmé, cela affecterait non seulement les composants fabriqués par des tiers, mais également d’autres composants Apple qui, hypothétiquement, auraient pu être falsifiés. Dans ce cas, il serait logique que le service technique, une fois qu’un composant a été remplacé, dispose d’un outil spécifique pour le valider sur l’appareil, et que son fonctionnement revienne à la normale.

Si ce point est confirmé, la chose la plus logique serait qu’Apple informe publiquement de cette limitation et de sa raison d’être, bien que d’un autre côté, il serait nécessaire de vérifier comment ce type de blocus s’inscrit dans les différents cadres juridiques. Et est-ce que la prévention des réparations par des tiers peut ne pas avoir de statut juridique dans de nombreux pays et, par conséquent, Apple pourrait être obligé de trouver un moyen de réparer l’iPhone 12 par des tiers, soit avec des composants officiels ou avec d’autres fabriqués par des tiers, ce qui est très courant aujourd’hui avec les batteries et les écrans.

Avec des informations de Slashgear