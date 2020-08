Magie rouge 5S représente une petite mise à jour de Red Magic 5, lancée ce printemps, par rapport à laquelle il apporte des mises à jour négligeables, mais il reste toujours un excellent matériel avec Snapdragon 856 et un écran Amoled 144 Hz.

Matériel et conception

Par rapport au 5, la variante S a introduit raffinements vraiment marginaux: les commandes Les déclencheurs tactiles ont maintenant un taux de rafraîchissement de 320 Hz, (auparavant, il était de 300 Hz) pour être encore plus rapide et plus rapide dans les jeux de compétition.

Le déjà optimo le système de refroidissement complet avec un ventilateur a été encore amélioré, cela se traduit par une plus grande cohérence des performances, un CPU et un GPU bien refroidis sont capables de maintenir leurs performances plus constantes dans le temps.

La mémoire La ROM a été mise à jour et est maintenant de type UFS 3.1 (avant il était 3.0).

Le processeur reste inchangé Snapdragon 865 très puissant avec GPU Adreno 650: et ici il y a un peu d’amertume dans la bouche comme nous attendions tous le tout dernier 865 Plus, qui aurait donné du sens à cette nouvelle variante S.

Même le design, les matériaux et les dimensions (hauteur 168,56 mm, largeur 78 mm et épaisseur de 9,75 mm) ne changent pas: cadre en aluminium et couvercle arrière en verre, une petite casserole avec ses 218 grammes. Nous avons une nouvelle couleur argent Sonic Silver pour la variante 8/128 Gb de notre revue.

L’écran 6,65 AMOLED avec une résolution Full HD + est le véritable produit phare de ce téléphone avec un rTaux de rafraîchissement record à 144 Hz, fonctionne très bien et est incroyablement réactif grâce à la fréquence de Écran tactile 240 Hz. Très lumineux et bien visible au soleil. Le capteur biométrique est sous l’écran, il est fiable mais pas très rapide.

À l’avant, nous avons la LED de notification, derrière le logo Red Magic rétro-éclairé, nous avons l’entrée de la prise audio et du haut-parleur près du Type C qui fonctionne avec la capsule auriculaire, créant un effet stéréo très puissant.

Beaucoup d’autonomie avec la batterie de 4500 mAh, qui prend en charge la charge rapide à 55 W, malheureusement, nous avons un chargeur de 18 W dans l’emballage

Inchangé la RAM LPDDR5, le modem 5G, le Wi-Fi 6, la présence de la puce NFC et Bluetooth comme support pour le double Sim.

Jeux et logiciels

Jouer avec ce téléphone est un vrai plaisir: le mode jeu est activé via le sélecteur rouge et, via les menus personnalisés, on peut configurer les commandes de déclenchement, les macros pour combiner plusieurs mouvements avec une seule commande, régler les viseurs, ajuster le taux de rafraîchissement , activez le mode de performance GPU et CPU ou activez l’enregistrement de session de jeu.

Le logiciel est encore un peu immature: on trouve encore divers menus en anglais, des traductions en italien qui laissent un peu à désirer et une fois j’ai même trouvé quelque chose en chinois et il y a des petits bugs. Malgré cela, il fonctionne très bien, plus grâce à l’affichage 144 Hz qu’à l’optimisation logicielle.

Photo et vidéo

Rien ne change même pour le secteur de la caméra: capteur principal Sony IMX686 réà 64 MPavec ouverture f / 1,8, grand angle 8 MP et macro 2 MP.

Bonne journée grâce au capteur haut de gamme implémenté, au grand angle suffisant et à la macro inutile avec une si basse résolution. Présentez le mode avec des photos de nuit mais les photos dans le noir ne sont pas les meilleures. Disons que la mauvaise optimisation logicielle pèse aussi sur le secteur photographique: le grand angle ne peut être utilisé qu’en mode pro, la macro est accessible dans un menu secondaire et en général les algorithmes du logiciel de traitement d’image ne sont pas au niveau de la concurrence. Il suffit d’installer une Gcam générique sans même l’optimiser pour déjà voir une différence lorsque nous allons prendre une photo en basse lumière.

Bonnes vidéos à 4k 60fps / 30fps ou résolutions inférieures, bonne adaptation à la lumière et mise au point rapide. Vidéos 8K presque inutiles à 15 ips.

La caméra frontale de 8mp d’ouverture f / 2.0 est rare, dans les autoportraits avec le soleil derrière les photos sont mauvaises, souvent déplacées et même dans les vidéos, nous avons beaucoup de surexposition des blancs.

Conclusions

Un mise à jour qui n’apporte que peu ou rien par rapport au prédécesseur, cela aurait eu plus de sens si nous avions trouvé le Snapdragon 865 Plus, mais nous sommes toujours confrontés à un téléphone qui offre beaucoup pour le prix auquel il est proposé, rester parfait pour la compétition en tamarraggine et en puissance.

Magie rouge 5S

0,00