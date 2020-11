Les fruits sont très sains et vous donnent beaucoup d’énergie pour commencer la journée.

Préparer des petits déjeuners énergiques et délicieux est plus facile que vous ne le pensez.

Manger sainement est un art que vous devez maîtriser pour être performant au travail.

As-tu déjà pris ton petit-déjeuner? C’est peut-être pour cela que vous vous sentez un peu en manque d’énergie pendant les premières heures de travail. Pour garder un alimentation saine, il est recommandé de diviser les repas de la journée en cinq petites portions au lieu de trois grandes. Cependant, votre principal problème dans une vie de travail bien remplie sera que vous n’avez pas le temps de le faire. Cependant, il est important que vous preniez soin de cet aspect et ne mettez pas simplement la première chose que vous rencontrez dans la rue dans votre corps sur automatique. Bien que cela puisse vous faire sentir rassasié, à long terme, cette habitude peut se retourner contre vous. La solution la plus appropriée serait de prendre en compte ces cinq petits déjeuners faciles et sains, qui ne prendront que quelques minutes et que vous pourrez manger sur le chemin du travail ou dans la salle à manger de votre bureau.

Un petit-déjeuner trop élaboré nécessite à la fois du temps pour le préparer et le manger, c’est pourquoi les options suivantes sont simples dans les deux aspects. Les préparer est rapide et les manger aussi, et ils sont suffisants pour que vous ayez les nutriments dont votre corps a besoin pour effectuer correctement vos tâches. Si vous accompagnez les autres petites collations saines tout au long de la matinée, ils peuvent vous donner toute l’énergie dont vous avez besoin pour commencer la journée. D’autre part, prenez en compte que manger sainement est un art et que chaque corps est différent, donc ce n’est que la première étape. L’important est que vous vous habituiez à préparer des plats sains et votre corps et votre travail vous en remercieront.

Le sandwich classique

Les classiques sont appelés ainsi pour une raison quelconque et cette nourriture est aussi complète que simple. Deux tranches de pain, de la laitue, de la tomate, du jambon de dinde, peut-être de l’avocat et du fromage. Prêt. N’oubliez pas d’accompagner soit un fruit, soit un jus naturel.

Omelette

Cela semble compliqué, mais ce n’est vraiment pas le cas. Vous n’avez besoin que d’œufs et, pour le rendre plus sain, n’utilisez que des blancs et faites-les avec légume que vous avez sous la mainTout le monde est bon, comme les champignons ou la tomate. Il accompagne également les jus.

Fruits et avoine

Les fruits sont très sains et vous donnent beaucoup d’énergie pour commencer la journée. Hachez les fruits de votre choix et accompagnez-les dans un bol de flocons d’avoine et de yaourt. Boire un thé vert pour contraster le sucre et vous êtes prêt à partir.

Plus de fruits

Similaire au plat précédent, mais si vous voulez passer au niveau suivant, vous pouvez mélanger divers fruits et mets-y du miel. Comme toujours, n’oubliez pas de l’accompagner d’un jus, dans ce cas nous vous recommandons un jus de carotte.

Crêpes à la banane

Ce petit déjeuner énergique et délicieux est plus facile à préparer que vous ne le pensez. Vous n’avez besoin que de gruau moulu, de lait, d’œuf, de banane et de levure chimique. Mélangez très bien tous les ingrédients et versez-le dans une casserole. N’oubliez pas le jus d’orange ou un thé de votre choix pour lui donner la touche finale.