Il fut un temps où Zuckerberg voulait également régner dans l’arène des smartphones.

À certains moments, vous voulez regarder en arrière et souvenez-vous du bon vieux temps. Normalement, ceux-ci ont tendance à être attachants mais, tant qu’ils ne sont pas des malheurs, on souhaite aussi de temps en temps mettre en lumière de grands projets technologiques qui ont disparu comme un château de cartes avant un coup.

Il y a eu un moment, en 2011, où Facebook vivait l’un de ses moments les plus critiques (Non pas que maintenant il ait disparu, mais c’étaient d’autres temps de domination sans égal).

L’entreprise de Marck Zuckerberg voulait plus, elle devait être «en contrôle» de la vie de ses utilisateurs sur tous les fronts et a commencé un projet avec HTC pour créer deux téléphones portables. Spoiler: ils n’ont pas eu une très longue vie.

HTC Salsa et HTC ChaCha

Le projet conjoint de HTC et Facebook a été nommé d’après Salsa et ChaCha. Ce dernier était le plus intéressant des deux, avec un Clavier QWERTY sous un écran de 2,6 pouces. L’objectif de ce terminal est que les utilisateurs de n’importe quel réseau social puissent publier plus facilement, même si le clin d’œil à Facebook était évident. En fait, son logo était intégré dans la partie inférieure gauche du terminal.

S’il aurait pu y avoir une sorte de veto de la part de Facebook, le HTX ChaCha admettait également les autres «réseaux sociaux» de l’époque, tels que email, sms ou autres méthodes de chat à l’époque. Zuckerberg était clairement convaincu qu’ils étaient les meilleurs et ne se souciait pas de la concurrence ou de son propre téléphone.

Pour sa part, HTC Salsa il ressemblait déjà beaucoup plus aux smartphones d’aujourd’hui. Bien sûr, comme son partenaire ChaCha, il comprenait un logo Facebook sur le bord inférieur avec lequel vous pouviez accéder directement au réseau social.

Cet appareil avait des caractéristiques intéressantes pour l’époque comme une caméra arrière de 5 MP, Écran de 3,4 pouces avec une résolution de 480 x 320 px et processeur monocœur 800 MHz avec 512 Mo de RAM.

Comme vous pouvez l’imaginer, leur carrière n’était pas trop large et, en raison de leur peu de succès, Facebook a abandonné avec eux leur idée de régner également dans le domaine des smartphones.

