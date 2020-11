Peu de gens le savent, mais One Piece ne durait à l'origine que 5 ans.

Eiichiro Oda a prévu que One Piece ne dure que 5 ans, mais quelque chose d’inattendu s’est produit

Un des anime avec la plus longue trajectoire et popularité à ce jour, c’est One Piece. Ses milliers d’épisodes publiés et ses millions de mangas vendus ont fait de cet anime l’un des plus réussis au Japon et dans d’autres parties du monde.

Savoir plus: Ce fan art One Piece a plus d’une douzaine de références, pouvez-vous les trouver toutes?

Et bien que son créateur Eiichiro Oda a révélé que son plan initial était que la série n’avait que 5 ans de durée culminant en 2002La vérité est que les longues heures de travail du créateur ont donné au manga une structure incroyable et immense qu’il ne serait pas en mesure de couvrir pendant cette période.

Pour cette raison, One Piece a duré si longtemps

Voici comment One Piece a duré 23 longues années

Merci au dévouement de Eiichiro Oda et sa journée presque infinie de 5h à 2h fait l’histoire d’environ 23 ans. Réussir à créer un anime avec une intrigue impeccable, des personnages surprenants, des compétences exceptionnelles et arcs d’histoire inoubliables.

Mais après tant d’efforts, son créateur a annoncé une fin inévitable, provoquant One Piece soit votre chef-d’œuvre jusqu’à la date.

Image vedette | Lanetaneta

Autres objets One Piece que vous aimerez