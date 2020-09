À l’approche du mois de novembre, de plus en plus de détails que nous apprenons enfin à connaître la nouvelle génération de consoles. Cependant, à la suite des dernières introductions officielles de jeux pour Xbox Series et PS5, il semble que les joueurs aient déjà commencé à finaliser leur décision, avec des résultats de prévente qui ont déjà dépassé toutes les attentes.

Et c’est qu’au grand nombre de rumeurs sur la possibilité que Sony crée un nombre limité d’unités pour le lancement de la PS5, et malgré le refus insistant de la société, s’ajoute maintenant le fait que de nombreux pays regardent Déjà le signe « épuisé » pour les réservations à l’avance. Une « édition numérique » moins chère semblait disparaître plus rapidement, mais dans l’ensemble, le lendemain de la révélation de Sony a été marqué

Sony est resté silencieux tout au long du processus, jusqu’à ce qu’il prenne enfin la parole, publiant un tweet dans lequel il acceptait le blâme pour le différend de précommande, «Soyons honnêtes: les précommandes de PS5 auraient pu être beaucoup plus faciles. Nous nous excusons vraiment pour cela, « et il promet que d’autres consoles seront bientôt disponibles en précommande avec la promesse que La disponibilité et l’approvisionnement de la PS5 continueront de s’améliorer jusqu’à la fin de 2020.

Une situation que nous avons à peine vue répétée par NVIDIA il y a quelques jours avec le lancement très limité de ses nouveaux graphiques RTX 3000, qui en plus étaient ciblés par l’achat de bots en raison de sa grande concentration sur l’extraction de crypto-monnaie et d’un marché de la revente prématuré .

En revanche, il est toujours curieux que cette énorme avalanche de commandes se soit produite avant que nous connaissions tous les détails de la console elle-même. Et le fait est que même si ces derniers mois nous avons reçu la plus grande quantité d’informations, il reste encore quelques inconnues à résoudre.

Parmi eux, la taille récemment divulguée de la PS5, qui au-delà des comparaisons supposées avec la Xbox Series X et d’autres appareils, nous donne enfin des mesures exactes, montrant une taille considérablement plus grande que celle de la génération actuelle grâce aux photos prises par le CCN de Taiwan.

En fait, ce serait la plus grande console à ce jour dans l’histoire des jeux modernes, dépassant même la nouvelle console principale de Microsoft. Selon les premières informations confirmées par Sony, la PS5 aura une taille approximative de 390 mm de haut, 260 mm de profondeur et 104 mm de large, bien que comme nous pouvons le voir sur ces images, cela ne ferait référence qu’à la console elle-même et non à son boîtier blanc ou à son support supplémentaire, qui ajoutera encore quelques millimètres de plus.

Le design futuriste peu orthodoxe peut lui donner un aspect élégant et tendance, mais grâce à cette taille démesurée, les propriétaires peuvent avoir du mal à se faufiler dans les endroits. Heureusement, comme on l’a vu confirmé par Sony il y a quelque temps, malgré ce que son design peut laisser penser, la PS5 pourra toujours rester horizontale grâce à l’inclusion d’un petit support qui empêchera son mouvement.