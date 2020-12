Depuis le lancement des premiers Mac avec Apple M1 une question a flotté dans l’environnement: sera-t-il possible de voir Windows 10 fonctionner sur Apple M1? N’oubliez pas que ARM n’est pas, loin de là, quelque chose de nouveau pour Redmond. Bien au contraire, Windows 10 ARM a déjà quelques années, son saut vers les systèmes de bureau a commencé à se relever il y a cinq ans, il n’a pas hésité à concevoir un demi-SoC avec Qualcomm pour sa Surface Pro X et qui, comme nous l’avons appris récemment, pourrait travailler sur la conception de nouvelles puces basées sur cette architecture.

D’abord, Des doutes pourraient être soulevés quant à savoir si Apple serait intéressé par ce mouvement Ou, au contraire, l’idée de Windows 10 dans Apple M1 n’est pas entrée dans les plans de ceux de Cupertino. Cependant, tous les doutes à cet égard ont été dissipés lorsque Craig Federighi, vice-président senior de l’ingénierie logicielle, a déclaré ce qui suit: “Cela dépend vraiment de Microsoft.” “Nous avons les technologies de base pour faire cela, pour exécuter leur version ARM de Windows, qui à son tour, bien sûr, prend en charge les applications en mode x86.”

En d’autres termes, il n’y a pas de limitation technologique pour cela, et sa déclaration a continué en disant: «Mais c’est une décision que Microsoft doit prendre pour obtenir la licence de cette technologie, afin que les utilisateurs puissent l’exécuter sur ces Mac. Mais les Mac sont certainement très capable de le faire. Windows 10 sur Apple M1 (et ses successeurs) est parfaitement faisable. Avec ce commentaire, Federighiy et Apple mettent le ballon dans le camp de Microsoft.

Et si nous attendions la réponse de Redmond, aujourd’hui nous l’avons (même indirecte) dans un tweet d’Omar Shahine, vice-président de OneDrive, SharePoint et Microsoft Lists. Le tweet se lit comme suit: «Merde, c’est génial! Windows 10 ARM fonctionnant sur MacBook Air M1. Excellentes performances et autonomie de la batterie! Merci @ParallelsMac et @Microsoft pour avoir publié la version Windows ARM! Et c’est que, même avec les logiciels impliqués, Windows 10 peut déjà être utilisé sur Apple M1.

Bien qu’à première vue, il puisse sembler que le message remercie simplement Microsoft pour la version ARM de Windows 10 et Parallels pour leur logiciel, Il y a déjà plusieurs voix qui soulignent que Microsoft a collaboré avec Parallels pour rendre possible ce que nous voyons dans le tweet. Autrement dit, Microsoft travaillerait pour faire de Windows 10 sur Apple M1 une réalité. Et si vous avez collaboré avec Parallels, il est facile d’imaginer que vous prenez également les mesures nécessaires pour que Windows 10 ARM puisse s’exécuter directement (c’est-à-dire sans Parallels entre les deux) sur les ordinateurs Apple.

Et il serait parfaitement logique que ce soit le cas, encore plus si nous prenons en compte l’effort que Microsoft déploie pour intégrer ses applications et services à la nouvelle architecture d’Apple, et l’annonce récente de la prise en charge des applications x64 dans Windows 10 ARM. Avec tous ces signes, et toujours sans aucune confirmation officielle, nous pouvons être optimistes et penser que Windows 10 sur Apple M1 pourrait devenir une réalité dans le courant de 2021.