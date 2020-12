Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Felix «PewDiePie» Kjellberg, a une nouvelle réalisation à montrer à tous ses fans. En plus d’être l’une des plus grandes stars de YouTube et d’avoir un contrat millionnaire avec la plate-forme, il peut désormais se vanter qu’un concours l’ait nommé le plus beau visage de 2020, battant des stars comme Heny Cavill et Idris Elba.

TC Candler, une publication qui depuis 1990 nomme les hommes et les femmes les plus attirants de chaque année, a publié la liste de ceux qu’elle considère comme les plus beaux visages de 2020. Dans une vidéo YouTube, il a révélé le top 100 des prix. Parmi eux, on peut voir des stars du sport, de la musique et des arts de la scène comme Cristiano Ronaldo, Keanu Reeves, Diego Boneta, Shawn Mendes et Lay Zhang.

Cependant, ce qui a attiré l’attention de beaucoup, c’est que, en tête de liste, se trouvait Felix «PewDiePie» Kjellberg, qui pour TC Candler était le visage le plus beau de toute l’année 2020. Oui, peut-être pas le plus prestigieux, mais beaucoup aimeraient l’avoir.

Ensuite, nous vous laissons le top 10 des plus beaux visages de 2020 par TC Candler:

1-PewDiePie – youtuber 2- V (Kim Tae-Kyung) – chanteur et danseur 3- Chris Hemsworth – acteur et mannequin 4- Jungkook – chanteur 5- Henry Cavill – acteur 6- Jason Derulo – chanteur 7- Xiao Zhaan – acteur et chanteur 8-Jason Momoa – acteur 9- Timothée Chalamet – acteur 10- Paing Takhon – mannequin

Il est à noter que PewDiePie figurait déjà sur la liste des personnes les plus attractives selon TC Candler. En fait, en 2019, il est arrivé à la deuxième place, étant surpassé seulement par Jungkook. En revanche, en 2018, 2017 et 2016, il figurait parmi les 18 visages les plus attirants.

Comment avez-vous choisi le gagnant?

Maintenant, la question que vous avez sûrement est, comment ont-ils choisi le gagnant? Pourquoi disent-ils que PewDiePie est le visage le plus attrayant de 2020? Nous avons la réponse pour vous.

À travers son site officiel, TC Candelr a expliqué qu’il avait formé The Independent Critics, un groupe diversifié de 20 personnes vivant dans différentes régions du monde. Ces experts écoutent les suggestions de millions de personnes et à partir de là, ils dressent une liste qui représente l’idéal de la beauté dans le monde.

Comme critères, les juges considèrent l’esthétique, ainsi que la grâce, l’élégance, l’originalité, la passion, la classe, le bonheur et plus encore. Bien qu’ils reconnaissent que certains auront des opinions différentes d’eux, ils s’efforcent de faire leur liste qui représente différents types de beauté et offre une collection de «beaux visages».

