Généralement dans les boîtes de commentaires des médias que nous couvrons les jeux vidéo, on peut apprécier les luttes interminables entre fans de certaines consoles, affirmant que l’une ou l’autre console est meilleure. Il s’agit d’un phénomène connu sous le nom de guerre de console et a pratiquement existé depuis le début de l’industrie, bien qu’avec le PS3 et Xbox 360 a commencé à passer au niveau suivant.

Maintenant le top boss de la Xbox, Phil Spencer ou Oncle Phil (comme j’aime l’appeler), il a été interviewé sur Podcast Decoder et a assez bien résumé sa position dans la «guerre des consoles». le PDG Xbox Il a dit que le “tribalisme” est la seule chose qui pourrait le sortir de cette industrie.

Les mots spécifiques de Phil Ils étaient: «Pour être honnête, j’aime le secteur dans lequel je suis. C’est le travail que j’aime. Ma femme dit que c’est le seul emploi pour lequel je suis qualifié, mais c’est définitivement le travail que j’aime. Mais ce tribalisme dans l’industrie, s’il y avait quelque chose qui m’en sortirait, ce serait certainement ce dont vous parlez. “

Il a également ajouté que la guerre des consoles est destructrice et qu’il connaît tous les efforts qui sont nécessaires pour mettre un produit sur le marché et c’est pourquoi il ne souhaite de mal à personne dans ce processus, même à sa concurrence directe, moins pour justifier l’option. d’achat.

Nous sommes favorables au fait que le matériel puisse être meilleur que celui de la concurrence dans une année donnée ou que certaines exclusivités puissent avoir un poids plus important au moment de décider d’acheter, mais il n’y a rien d’écrit sur le goût et toutes les entreprises, développeurs, médias communication et acteurs; nous sommes du même côté, le jeu.

