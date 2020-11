Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 25/11/2020 14h59

Comme pour toutes les générations de consoles, les revendeurs ont créé les leurs avec le PS5 et Xbox Series X, au point qu’il est impossible d’obtenir l’une de ces consoles via un revendeur agréé. Face à cette situation, Phil Spencer, patron de la Xbox, Il a assuré que l’industrie doit repenser le fonctionnement des préventes de consoles.

En entretien pour The Verge, Spencer a déclaré ce qui suit:

«Jim Ryan, j’ai beaucoup de respect pour lui, nous avons tous les deux regretté à quel point les préventes se sont déroulées et le genre de problème que nous essayons de résoudre avec tous ces clients ennuyeux parce qu’ils ne peuvent pas obtenir nos produits. Je pense que cela nous obligera à repenser un nouveau modèle. “

Spencer a également avancé que Microsoft travaille déjà à créer plus de consoles Xbox Series X, et a suggéré qu’il devrait y avoir un niveau de communication beaucoup plus efficace entre les clients et les distributeurs.

