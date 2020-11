Le chef de la division Xbox dit que le processus de négociation dépend des intérêts de chaque développeur.

Xbox Game Pass est depuis longtemps l’un des services les plus de référence de Microsoft; d’abord sur Xbox One et maintenant sur Xbox Series X. Mais beaucoup d’utilisateurs n’arrêtent pas de se demander à quel point c’est rentable, tant pour la société Redmond que pour les studios qui offrent leurs jeux au service; il semble difficile de savoir où les avantages d’une plateforme qui a plus de 15 millions d’utilisateurs et un large catalogue de jeux, dont le prix n’est que de 10 euros par mois.

Phil Spencer, chef de la division Xbox, a fait la lumière sur cela dans une interview avec The Verge, expliquant la négociation avec les différentes sociétés, de sorte que jeux indépendants ou titres AAA apparaissent sur Xbox Game Pass, au-delà de ceux produits par Microsoft Game Studios lui-même. Un tel service est-il rentable?

Les négociations dépendent des intérêts de chaque étude. Il n’y a pas de modèle définiTout d’abord, le responsable indique qu’il n’y a pas de condition spécifique partagée par les jeux pour qu’ils fassent partie du Xbox Game Pass. “Un aspect positif est qu’un développeur, principalement de petite ou moyenne taille, Ils peuvent nous dire “ nous sommes prêts pour que notre jeu soit en service si vous nous donnez X dollars maintenant ”, un paiement anticipé qui se traduit par ce qu’ils auraient réalisé en vendant un nombre spécifique d’unités », explique Spencer, qui déclare que les négociations varient en fonction des besoins de chaque développeur.

D’autre part, Spencer indique que dans certains cas, ils ont payé le coût total de la production du jeu, et que plus tard, les studios peuvent vendre leurs jeux dans des magasins en dehors de Game Pass, tels que le PlayStation Store, Steam ou Nintendo Switch, ” mais déjà ils se seront protégés pour ne pas finir en négatif avoir couvert les frais de développement en apparaissant sur Xbox Game Pass “, ce qui sert ainsi également de moyen de rassurer les studios, sachant qu’ils disposent du soutien financier qui garantit que le projet peut être mené à bien et sans perdre d’argent.

À d’autres occasions, c’est l’inverse qui se produit, lorsqu’un développeur met son jeu en vente et, après un certain temps sur le marché, il devient partie intégrante du Xbox Game Pass. en échange d’une somme d’argent variable, comme le prétend Spencer. “Certaines entreprises préfèrent les accords basés sur l’utilisation et la monétisation avec des microtransactions.” Le patron de la Xbox note qu’ils sont ouvert à expérimenter différemment avec ses partenaires, soulignant qu’il n’y a pas de formule spécifique à appliquer aux jeux vidéo qui font partie du catalogue Xbox Game Pass.

Un fait qui a évolué au fil du temps, puisque dans un premier temps, le service a basé la monétisation de ses partenaires en ce qui concerne durée d’utilisation de chaque jeu sur Xbox Game Pass. Mais c’était une méthode qui n’a pas vraiment excité les créatifs, qui préféraient l’argent dès le départ.

Xbox Game Pass dépasse actuellement 15 millions d’abonnésIl semble que ce soit à chaque étude de déterminer si elle choisit de faire partie de la bibliothèque Xbox Game Pass ou non. Un fait qui peut apporter des bénéfices notamment à ces études plus modestes, qui de cette manière plus d’impact et de visibilité être accessible à tous les abonnés d’un service qui ne cesse d’augmenter son nombre de membres.

Phil Spencer Il s’est entretenu avec divers médias du monde entier pendant plusieurs semaines, laissant des déclarations intéressantes sur la Xbox et l’avenir de la marque avec le lancement de la Xbox Series X et S.Le manager indique que la production de la Xbox Series X a commencé après celle de la PS5 par problèmes logistiques, et que le retard de Halo Infinite aura un impact positif, du mauvais côté, car il y aura plus d’utilisateurs avec la console que maintenant, en raison du manque de stock actuel. Il convient également de rappeler que les consoles Xbox de nouvelle génération ont connu le plus gros lancement de l’histoire de la marque.

