Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Bague Elden, le mystérieux projet de Hidetaka Miyazaki, réalisateur de Dark Souls et Bloodborne aux côtés de George RR Martin, auteur de A Song of Ice and Fire (les livres sur lesquels Game of Thrones est basé) est un jeu qui depuis son annonce en 2019 a été entouré d’intrigues. Le jeu vidéo a présenté son teaser officiel en juillet 2019 et depuis lors, les nouvelles concernant son développement sont pratiquement inexistantes. Mais il y a des chanceux, comme le leader Xbox Phil Spencer, qui avoue avoir pu tester le titre, ce qui corrobore que le jeu continue son développement.

Tu peux lire: Elden Ring existe toujours: From Software continue avec RR Martin “et ne sera pas annulé”

Cela a été révélé dans une interview avec le portail Gamespot, qui a demandé à Spencer s’il avait des nouvelles concernant Bague Elden auquel le directeur Xbox a dit qu’il y avait “beaucoup joué”. Phil Spencer n’est pas entré plus en détail à ce sujet, mais si je commente suffisamment pour augmenter les envies de jeu, le réalisateur a déclaré:

“En tant que personne qui a joué à tous les matchs de Miyazaki au cours de la dernière décennie, c’est clairement le jeu le plus ambitieux qu’il ait jamais créé. J’adore ses jeux, mais en regardant certains des mécanismes de jeu auxquels il s’attaque, j’adore.”

Informations concernant Bague Eldenc’est assez limité, mais ce n’est pas la seule chose que nous ayons entendu parler du titre. Il y a quelques semaines, l’équipe de Du logiciel Il a déclaré aux fans que le titre était toujours en développement, face aux doutes et aux rumeurs selon lesquelles le jeu était un projet mort. Certains des aspects qui ont été révélés étaient que le RPG sera un monde complètement ouvert, avec de vastes zones de terrain, avec une histoire axée sur des sujets tels que le racisme, la politique et d’autres sujets assez humains.

Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

(La source)

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord