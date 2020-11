Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Contrôlez clairement DualSense sur PlayStation 5 présente de nombreux avantages par rapport à la concurrence. Toutes les innovations tant dans ses capteurs haptiques que dans ses déclencheurs adaptatifs lui ont probablement donné le podium pour le meilleur contrôle de la génération. Maintenant le chef de Phil Spencer de Xbox n’a épargné aucun éloge et a félicité Sony pour son contrôle.

Phil Spencer s’est entretenu avec The Verge et a déclaré qu’il félicitait Sony “pour ce qu’ils ont fait avec le contrôleur”. Il a loué les détails que le PS5 DualSense. D’autre part, il a également rappelé la Nintendo Wii et a rappelé que: «Tout le monde dans l’industrie devrait apprendre les uns des autres et de l’innovation que nous apportons, que ce soit dans les modèles commerciaux de distribution comme Game Pass ou la technologie de contrôle, ou ce qu’elle a fait. la Wii à l’époque, qui a clairement eu un impact sur nous, alors nous avons fait le Kinect et Sony a fait le mouvement. “

Même Spencer laissé la porte ouverte Xbox dans le futur sortira des technologies inspirées du DualSense et apprenez à la volée grâce à ce contrôle. «Je pense que toute cette innovation est quelque chose que nous devrions rechercher et apprendre à ce sujet et grandir et dire: ‘D’accord, qu’est-ce qui va vraiment atteindre le niveau suivant et devenir une partie commune d’une plate-forme vers laquelle les développeurs et les joueurs vont? recherche? ‘, il a condamné.

