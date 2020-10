Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

D’une manière générale, les lancements de nouvelles consoles sur le marché mobilisent des millions de fans et à de nombreuses reprises le stock est épuisé. Cependant, cette année, les choses ont été encore plus compliquées par la pandémie COVID-19 car tout a été réduit à l’environnement en ligne et alors que les préventes PS5 et Xbox Series X | S ont réussi, de nombreux joueurs n’ont pas pu acheter. un, quelque chose qui n’est pas du goût de Phil Spencer.

Lors d’une interview avec Dropped Frames (via Pure Xbox), Phil Spencer, patron de la Xbox et vice-président de la division jeux de Microsoft, a évoqué les préventes Xbox Series X | S et le modèle qui a prévalu ces dernières années dans les magasins. détaillants. Selon Spencer, ce qui s’est passé avec les préventes des nouveaux modèles Xbox a provoqué un certain mécontentement en lui car de nombreux joueurs n’ont pas pu acquérir une unité: “Vous avez ces précommandes et vous voulez que ce soit un événement positif pour la communauté, et évidemment c’est le cas. Je pense que les préventes se sont vendues en quelques heures, mais ensuite vous dites, à quoi cela vous a-t-il servi? Nous nous retrouvons avec des gens plus frustrés. “

Au cas où vous l’auriez manqué: Phil Spencer a confirmé qu’il y aurait une pénurie de Xbox Series dans les mois à venir

Par la suite, le responsable de la Xbox a souligné qu’il est de la responsabilité de l’industrie de faire quelque chose à ce sujet et dans le cas de la Xbox, ils commencent déjà à interroger les magasins de détail pour trouver une solution à cet égard: «Je pense qu’en tant qu’industrie, nous devrons repenser cela d’un certain point de vue. Bien, parce qu’avec les bots et tout le reste, ce n’est pas une bonne situation, nous avons fait des rapports avec tous nos détaillants pour voir ce que nous pouvons faire pour améliorer cela.

Et vous, avez-vous atteint une Xbox Series X | S? Avec quels jeux allez-vous sortir votre nouvelle console?

Dites-nous dans les commentaires et restez ici à LEVEL UP.

