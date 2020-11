Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Plus tôt cette semaine, Bloomberg a publié une note disant Xbox Je discutais avec de nombreux studios de jeux vidéo japonais pour les acheter, profitant de l’air d’acheter Bethesda et tous ses affiliés.

Maintenant dans une interview avec Gamespot, l’homme à la tête de Xbox, Phill SpencerIl a assuré que “pour autant qu’il sache, ce n’est pas le cas”. Le PDG a assuré qu’il n’était pas à toutes les réunions des multiples équipes, mais qu’elles ne cherchaient pas à acheter plus de studios japonais.

La nouvelle que Bloomberg avait publiée à propos de cette rumeur a quelque peu bouleversé la communauté car cela pourrait signifier une tentative de monopoliser le secteur des jeux vidéo en Microsoft (Nous connaissons tous l’argent que possède l’entreprise). Dans le rapport, il a été dit que plusieurs studios avaient reçu des offres d’achat de Xbox, mais tous ont demandé l’anonymat dans les déclarations pour la publication.

Spencer a également évoqué l’achat du studio Tango Gameworks (The Evil Within) dans le cadre de l’acquisition de Bethesda: «J’ai parlé de mon affinité pour les studios japonais et repensé au jour où nous avions plus de jeux fabriqués au Japon dans le cadre de notre première partie, je suis ravi de la conclusion de l’accord pour pouvoir passer plus de temps avec Tango. [Gameworks] et le travail qu’ils font », même si le PDG de Xbox a également souligné que ce n’est pas le signe de plus grandes ambitions envers le marché japonais.

